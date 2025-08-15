15 de agosto de 2025 Inicio
Le preguntaron a la IA cuándo podría darse una Tercera Guerra Mundial y aterró a todos con su respuesta

En un contexto global marcado por varios conflictos, la inteligencia artificial respondió sobre la posibilidad de un enfrentamiento mundial y estimó un rango temporal que genera preocupación.

La inteligencia artificial generó debate con su rango temporal hipotético para un conflicto global.

La inteligencia artificial generó debate con su rango temporal hipotético para un conflicto global.

Los episodios de tensión internacional de los últimos meses, desde la guerra entre Rusia y Ucrania hasta el conflicto en Gaza, sumados a la situación con Irán y los movimientos de Corea del Norte, han reforzado un clima de inestabilidad política y social. En medio de este escenario, la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial se ha convertido en un tema recurrente en redes sociales e incluso en la el mundo vinculado a la inteligencia artificial

En ese contexto, Marca decidió consultar a la IA para conocer si podría preverse un nuevo enfrentamiento global y, en caso afirmativo, cuándo podría producirse. La pregunta, directa y sin rodeos, buscaba una respuesta que despejara incertidumbres o confirmara temores.

La IA, sin embargo, comenzó aclarando que no existe forma de predecir con certeza si un evento de tal magnitud ocurrirá ni de establecer una fecha concreta. También destacó que no hay indicios claros que apunten hacia un conflicto de esa escala, y subrayó que los diplomáticos trabajan para evitar una escalada que derive en un problema global.

IA Tercera Guerra Mundial
Las estimaciones hipotéticas de la IA señalan un posible escenario entre 2030 y 2040.

Las estimaciones hipotéticas de la IA señalan un posible escenario entre 2030 y 2040.

Qué dijo la inteligencia artificial sobre la Tercera Guerra Mundial

Pese a su postura cauta, la IA accedió a realizar un ejercicio teórico. En él, propuso un rango temporal que, aunque presentado como hipotético y no como predicción real, generó impacto: entre 2030 y 2040. Este dato, según la propia IA, es solo una estimación especulativa basada en escenarios posibles, no en información concreta.

La respuesta se enmarca en un momento en el que la incertidumbre geopolítica crece y las tensiones entre potencias parecen multiplicarse. Con frentes abiertos en diferentes regiones del mundo, cualquier declaración sobre un posible conflicto de alcance global despierta inquietud.

IA Tercera Guerra Mundial
La IA subrayó que no existen pruebas concretas de un conflicto mundial inminente.

La IA subrayó que no existen pruebas concretas de un conflicto mundial inminente.

Mientras tanto, la IA recordó que su función es analizar patrones y datos disponibles, pero que las variables políticas, sociales y económicas pueden cambiar rápidamente. En definitiva, el futuro inmediato dependerá de la capacidad de los líderes internacionales para gestionar los conflictos actuales y prevenir nuevas crisis.

