Gmail eliminará cuentas inactivas: cómo hacer para no perder tu correo y datos importantes

La política de cuentas inactivas de Google señala que la empresa “se reserva el derecho de borrar datos de un producto si no lo usas” durante determinado tiempo. Sin embargo, basta con una serie de modificaciones para evitar que la eliminen en la primera semana de diciembre.

mujer con celular

Gmail eliminará cuentas en diciembre 2023

Según sus políticas, Google eliminará cuentas que lleven dos años inactivas, es decir que no se hayan utilizado entre el 1 de diciembre de 2021 o antes y el 1 de diciembre de este año.

La empresa dijo que avisará a los titulares de las cuentas que no las hayan utilizado el riesgo de que las borren, esto a través de dos vías:

Notificaciones por correo a la cuenta que está por ser borrada.

Notificaciones al correo de recuperación asociado a la cuenta.

Cómo evitar que borren tu cuenta de Gmail

Google remarcó que no borrará las cuentas que realicen alguna de estas acciones antes del 1 de diciembre:

Leer o enviar un correo electrónico.

Usar Google Drive.

Mirar un video de YouTube.

Compartir una foto.

Descargar una app.

Usar la Búsqueda de Google.

Usar la función Acceder con Google para acceder a una app o servicio de terceros.

Cualquiera de estas actividades se pueden realizar desde el dispositivo que quieras, sea tu celular, computadora, tablet o cualquier producto que cargue alguna función de Gmail y cualquier otro producto de Google.

hombre con celular

Qué hago si no puedo entrar a mi cuenta de Gmail

Existen usuarios que por alguna razón no pueden volver a abrir sus cuentas, ya sea que olvidaron la contraseña o no recuerdan el correo. Ante ello, Google ofrece oportunidades para recuperarlas y no perder toda la información que tenías disponible: