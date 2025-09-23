Ni por incendios ni por ahorro de energía: por qué se recomienda apagar el WiFi de noche Apagar el router al dormir puede ayudar a proteger datos personales, mejorar el descanso y prolongar la vida útil del equipo. Por







Con el correr de los años, el WiFi se transformó en algo tan cotidiano que ya casi nadie se plantea si conviene o no apagarlo. El router queda encendido todo el día, como si fuera un electrodoméstico más que no necesita descanso. Pero la realidad es que, según varios especialistas, apagarlo durante la noche trae más beneficios de los que pensamos.

Y no se trata de que se pueda recalentar o dañarse por estar prendido todo el día, ni tampoco es un electrodoméstico que consuma demasiada energía e impacte en el bolsillo. El problema está en que puede ser la puerta de filtraciones de seguridad y también un elemento que afecte el descanso diario.

router wifi.jpg

Por qué recomiendan apagar el WiFi de noche El consejo no tiene que ver solo con el consumo eléctrico, que en este caso es relativamente bajo. Lo que sí juega un papel importante es el desgaste del aparato. Como cualquier dispositivo electrónico, el router también se recalienta y sufre cuando permanece encendido de manera ininterrumpida. Cortar la conexión durante varias horas al día puede prolongar su vida útil y prevenir fallas prematuras.

El primer punto tiene que ver con la seguridad. Mientras dormimos, la red doméstica sigue activa y abierta a intentos de ingreso desde afuera. No se trata de un mito: los hackers aprovechan los momentos en que los usuarios no están conectados para intentar vulnerar contraseñas o explorar accesos a dispositivos como cámaras de seguridad, televisores inteligentes o parlantes con asistentes virtuales. Si el WiFi está apagado, la puerta de entrada a esos ataques se reduce considerablemente.