El increíble truco para personalizar tu cuenta de Gmail y que deje de ser "aburrida"

No obstante, no saben cómo hacer algunos cambios de cuenta y de estilo. Pero en realidad es más fácil de lo que se cree, ya que no hay que descargar ningún tipo de extensión para la computadora o el celular, sino que todo se hace desde el propio dispositivo que se esté utilizando.

Para realizar cambios significativos en Gmail, se deberá acceder al menú completo de configuración de Gmail. Para hacer esto en un navegador, se necesita hacer clic en el ícono del menú "Configuración" en forma de engranaje en la parte superior derecha de tu pantalla.

Una vez que se hizo clic allí, Gmail ofrecerá un menú de "Configuración rápida", pero si se quiere seguir las instrucciones, se tendrá que seleccionar el botón "Ver todas las configuraciones" para continuar correctamente.

chica señalando celular

Cómo personalizar el tema de la bandeja de entrada de Gmail

El aspecto predeterminado de Gmail es monótono. Podés cambiar con facilidad el fondo de Gmail eligiendo un "tema" nuevo para agregar imágenes con estilo de papel tapiz al fondo de tu bandeja de entrada. Para hacer esto, andá a tu configuración. En la pestaña "General", mirá el submenú, hacé clic en "Temas" y luego en "Establecer tema".

Ahora vas a ver una ventana emergente que te da la opción de elegir tu tema. Desde aquí, podés elegir entre una de las imágenes destacadas precargadas de Gmail, que son fotografías de paisajes y abstractas, así como colores en bloque y algunas ilustraciones, o podés seleccionar tus propias imágenes.

Si deseás cambiar el tema de Gmail a tu aspecto original, seguí el mismo proceso, pero desplazáte hacia abajo para ver la opción "Predeterminado" y seleccionála.

hombre con celular contento

Cómo registrar una cuenta de Gmail sin registrar el número de celular

Si bien Google solicita un número telefónico para sincronizar la cuenta de Gmail en diferentes dispositivos móviles, existen alternativas para quienes prefieren no proporcionar esta información.

Podés utilizar una cuenta existente para iniciar sesión en Gmail, cerrarla y luego seleccionar la opción "usar otra cuenta" para acceder al formulario de creación de cuenta. Aunque se deben llenar los datos requeridos, en la casilla de teléfono móvil, solo es necesario colocar el prefijo de tu país.

Para quienes desean mantener su privacidad en línea, existe la opción de utilizar un proxy, un servicio que oculta la dirección IP y permite crear una cuenta de Gmail sin restricciones. Basta con asegurarse de seleccionar un proxy que permita elegir una IP del país deseado.