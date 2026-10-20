Qué dijo Emanuel Ortega sobre la posibilidad de una reconciliación con Julieta Prandi

El compositor Emanuel Ortega rompió el silencio sobre su separación de la modelo Julieta Prandi y respondió si existe la posibilidad de una reconciliación. Tras seis años de relación y un casamiento celebrado menos de un mes antes de la ruptura, el cantante reconoció que atraviesa un momento de profunda confusión.

En una entrevista de televisión, Ortega fue consultado sobre la posibilidad de retomar su relación con la modelo y respondió: “No sé, fue todo muy raro. Tengo muy poca claridad para mí en mis momentos de silencio, mucho menos puedo tener claridad ahora con una cámara y un micrófono prendido” .

“No sabría qué contestarte a eso. Estoy aturdido” , agregó el músico en SQP (América TV), quien evitó confirmar o descartar una reconciliación con Prandi. Sus declaraciones llegaron una semana después de que la conductora anunciara públicamente la separación mediante un comunicado en Instagram.

Sobre cómo enfrenta la ruptura, Emanuel Ortega expresó: “Estoy tratando de concentrarme en mi trabajo, en distraerme con eso, que es lo único que a veces nos salva cuando pasa algo fuerte en la vida. Me estoy refugiando ahí. El tiempo acomodará todo” .

El cantante también cuestionó la exposición mediática de la separación: “Estuve seis años con una persona que quise mucho, que amé y que, sobre todo, respeto. Y ella eligió hacer las cosas como las eligió” . Además, sostuvo que los asuntos personales deben resolverse en privado y lamentó que Mariana Marx y Josefina Lynch quedaran involucradas en las versiones sobre la ruptura.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi. Redes sociales

Juan Alberto Mateyko volvió a hablar tras su polémico mensaje de la separación de Ortega y Prandi

El locutor Juan Alberto Mateyko volvió a referirse a la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi durante una entrevista con Puro Show (El Trece), este martes 20 de octubre. El conductor defendió su polémica publicación en redes sociales y aseguró que no se arrepiente de haber cuestionado la manera en que la modelo anunció la ruptura.

“Hubo mucha repercusión. Si esto hubiera pasado al revés, lo hubiera publicado también, aunque me cueste la relación con Emanuel”, afirmó Mateyko. En su mensaje original había expresado: “Me hago responsable de lo que escribo, y digo que vos no sos merecedor de un comunicado oficial”, en referencia al anuncio de Prandi.

Durante su conversación con la periodista Fernanda Iglesias, el conductor reveló qué fue lo que más le molestó: “India, la hija de Emanuel, me dijo: ‘Yo me enteré por el comunicado’. Y lamentablemente creo que Emanuel también se enteró por el comunicado”. De esta manera, planteó una sospecha sobre cómo el cantante recibió la noticia, sin aportar una confirmación directa de Ortega.

“India se enteró por el comunicado y fue más fuerte que yo, lo publiqué. Pero no me arrepiento”, insistió Mateyko. Además, explicó que aquel día estaba especialmente sensibilizado por una situación familiar vinculada a Gustavo Yankelevich y recordó: “Estábamos todos acongojados, tristes, yo me quebré, mi hija se quebró”.

Finalmente, Mateyko cuestionó que las diferencias de la pareja no se hubieran resuelto en privado y manifestó: “A mí me sorprendió ingratamente y no lo esperaba de Julieta Prandi”. Mientras tanto, Emanuel Ortega continúa sin definir públicamente si habrá una segunda oportunidad, y la separación sigue generando repercusiones en la televisión argentina.