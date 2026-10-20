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Se supo que la China Suárez podría sumarse al elenco de una exitosa serie

La actriz, una de las más mediáticas del país, negocia su participación especial que promete sacudir las plataformas digitales.

La reconocida artista podría volver a estar presente en la famosa saga.

La reconocida artista podría volver a estar presente en la famosa saga.

El contundente éxito registrado durante las dos primeras entregas de En el barro motivó la confirmación de una tercera y cuarta temporada para la aclamada producción ambientada en el universo carcelario. En ese marco de renovación y expansión del argumento, trascendió la posibilidad de que Eugenia "La China" Suárez concrete su retorno al proyecto ficcional. La reconocida actriz, quien ya tuvo un paso por la historia, se encuentra en conversaciones para realizar una aparición especial en las próximas entregas, aunque aún resta definir el encuadre formal de su participación.

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De acuerdo con la información brindada, los responsables de la realización buscan sumar a la actual pareja de Mauro Icardi para que grabe intervenciones en diversos episodios de la cuarta tanda de capítulos. Si bien las negociaciones permanecen abiertas y el contrato aún no lleva la firma de la artista, la propuesta apunta a potenciar un reparto que ya sumó a figuras de enorme impacto mediático como Nicki Nicole y la cantante María Becerra, reciente galardonada con el premio Martín Fierro por su espectáculo 360.

Con la meta de optimizar costos operativos y la logística del equipo de trabajo, la producción definió que filmará en continuado la totalidad de los 20 episodios correspondientes a ambos ciclos. El extenso rodaje reunirá a un variado elenco compuesto por actrices de la talla de Ana Garibaldi, Lorena Vega, Juana Molina, Valentina Zenere, Camila Peralta, Belén Blanco y Noelia Marzol, apostando por cruzar referentes del ámbito musical con destacadas figuras de la escena dramática.

La nómina de incorporaciones para las próximas temporadas se completa con las apariciones de Coco Sily, Julia Calvo, Noelia Pompa y el actor Pablo Rago. Asimismo, la propuesta audiovisual experimentará modificaciones operativas detrás de cámara con la llegada de una nueva dirección para La Quebrada, el escenario clave donde transcurre la trama. De este modo, la eventual reincorporación de Suárez se mantiene como uno de los máximos atractivos de una de las producciones más vistas del streaming.

La polémica frase de Wanda Nara contra la China Suárez

La pantalla de la televisión argentina sumó un nuevo capítulo en la histórica rivalidad entre Wanda Nara y Eugenia "La China" Suárez. Durante la última emisión de MasterChef Celebrity por Telefe, la conductora del certamen culinario aprovechó una desopilante actuación humorística de Lizy Tagliani ante el jurado para lanzar un letal dardo mediático. Todo comenzó cuando la cocinera Maru Botana elogió el atuendo de la comediante, quien reaccionó iniciando una puesta en escena sobre una relación clandestina.

Al escuchar que Tagliani argumentaba entre risas que la esposa de su supuesto amante no estaba al tanto del romance, la empresaria reaccionó de manera instantánea con una punzante chicana. “Ah, ¿era casado? Otra familia que te cargaste zorra”, disparó picante Wanda, emulando la recordada publicación virtual que dio origen al denominado Wandagate. La inesperada humorada dejó perplejos a los presentes en el estudio, provocando el asombro inmediato tanto de la propia humorista como del chef Germán Martitegui.

De esta manera, a un lustro del estallido del conflicto que involucró a su entonces esposo Mauro Icardi, la conductora reavivó una de las frases más virales del espectáculo nacional. El exabrupto televisivo volvió a poner en agenda la tensa relación entre ambas figuras de la farándula, demostrando que las secuelas de aquel escándalo continúan plenamente vigentes en la memoria colectiva.

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