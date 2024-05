El cambio en WhatsApp en iPhone que despertó preocupación en los usuarios: qué pasó

Whatsapp WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea con más de 2 mil millones de usuarios activos en todo el mundo, implementó recientemente una actualización importante en su diseño Freepik

En definitiva, el éxito de este cambio dependerá de la aceptación general de los usuarios y de la capacidad de WhatsApp para seguir mejorando la experiencia de usuario. La compañía deberá escuchar las opiniones de la comunidad y realizar las modificaciones necesarias para garantizar que la aplicación siga siendo una herramienta útil y atractiva para todos.

Cambio de diseño de WhatsApp en iPhone

Este cambio de imagen solo es perceptible para los usuarios de dispositivos Apple. La modificación se enfoca en los íconos ubicados en la parte inferior del menú principal de la aplicación, los cuales ahora se muestran en un tono verde, el color distintivo de WhatsApp, en contraste con el azul anterior y las notificaciones en rojo.

Whatsapp Esta modificación generó una ola de reacciones diversas en las redes sociales, donde los usuarios pueden expresar sus opiniones a favor y en contra del cambio. Freepik

Es crucial destacar que esta actualización no afecta a los usuarios de Android, ya que estos dispositivos, que operan con el sistema operativo de Google, ya tenían las notificaciones en color verde. Por lo tanto, la actualización se aplica exclusivamente a los iPhones.

Algunas personas se preguntan si es posible revertir esta configuración a la versión anterior de la actualización. Lamentablemente, no existe la opción de cambiar el color de la aplicación. Según Meta, todos los usuarios eventualmente recibirán esta actualización, "por lo que no es algo que puedan optar por no recibir".