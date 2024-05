WhatsApp: tres indicios para saber si archivaron tu chat

Archivar una conversación no implica eliminarla ni bloquearla; simplemente se oculta de la vista principal de chats. Esto permite al usuario mantener su lista de conversaciones organizada sin perder la información. Los chats archivados pueden consultarse en cualquier momento, pero no aparecerán en el menú principal a menos que se reciba un nuevo mensaje en esa conversación.

Para intentar descubrir si alguien archivo su chat, hay ciertos aspectos que pueden considerarse. Sin embargo, es importante tener en cuenta que WhatsApp no proporciona una función directa que notifique cuando una conversación fue archivada por otra persona.

Whatsapp WhatsApp, la aplicación de mensajería más popular del mundo, cuenta con millones de usuarios activos diariamente. Freepik

Cómo saber si archivaron mi chat en WhatsApp

El doble check gris

Si los mensajes enviados a un contacto permanecen constantemente en dos vistos grises, esto podría indicar que esa persona archivo el chat. Esto significa que el mensaje fue entregado, pero no abierto por el destinatario.

No obstante, es crucial recordar que esto no es una prueba concluyente. Existen otras razones por las que alguien podría no haber leído los mensajes, como estar ocupado, no tener el teléfono a mano o simplemente no querer responder.

Whatsapp Debido a su amplia adopción, en diversas ocasiones los usuarios se cuestionan cómo saber si alguien guardó su chat, y aquí está la respuesta. Freepik

La reaparición del chat

Si se configura para que los chats archivados vuelvan a la vista principal al recibir un nuevo mensaje, se puede observar si el chat con un contacto reaparece en la lista principal después de enviar un mensaje y recibir una respuesta. Si esto ocurre, es un indicio de que el chat podría haber estado archivado anteriormente.

En resumen, el doble check gris y la reaparición en la lista principal son dos pistas que podrían indicar que alguien escondió el chat de la persona en WhatsApp. Sin embargo, es importante considerar que estas señales no son concluyentes y existen otras posibles explicaciones. La mejor manera de saber si alguien está siendo ignorado es comunicarse directamente con esa persona.