Cómo saber si alguien leyó tu mensaje de Whatsapp sin el doble tilde azul

Cómo es la opción de desactivar el doble tilde azul en Whatsapp

-Whatsapp

Algunas personas eligen desactivar la función de confirmación de lectura, lo que tiene como resultado que los mensajes enviados por ese usuario no muestren el doble tilde azul, lo que significa que no pueden saber si sus mensajes han sido leídos o no.

En ninguno de nuestros chats, excepto en los grupos, podremos obtener esta confirmación, de manera similar a cuando desactivamos la función de mostrar la última hora de conexión.

Para desactivar este doble check, siga estos pasos:

Abra WhatsApp.

Diríjase a la sección de Ajustes .

. Localice y acceda a la sección de Privacidad .

. En la ventana de Privacidad, encontrará la opción llamada Confirmaciones de lectura. Para desactivarla, simplemente toque el botón correspondiente.

Cómo saber si leyeron tu mensaje sin el doble tilde azul

Existe un truco para determinar si alguien está leyendo nuestros mensajes o no. Para realizar esta verificación, siga estos pasos: