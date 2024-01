Cómo compartir internet de un celular a otro.

Lo que se hace normalmente es compartir la conexión mediante un punto de acceso Wi-Fi, aunque también se puede hacer mediante Bluetooth y con un cable USB.

celular wifi FREEPIK

El truco para compartir internet de un celular a otro

Compartir la conexión con Wi-Fi

Para compartir internet desde Wi-Fi se debe entrar en los ajustes de Android y dirigirse al apartado Redes e Internet. Entrar en el apartado Zona Wi-Fi / Compartir conexión y tocar en Punto de acceso Wi-Fi.

El móvil Android viene de fábrica con una configuración estándar para este punto de acceso, que generalmente es el nombre del móvil para la conexión Wi-Fi y una contraseña que se genera automáticamente. Para cambiar el nombre y la contraseña del punto de acceso Wi-Fi se debe tocar sobre él y seguir las indicaciones.

La mayoría de los dispositivos modernos ya tienen un acceso rápido para activar y desactivar el punto de acceso Wi-Fi desde los ajustes rápidos de Android. De esta forma, solo se debe desplegar el panel de notificaciones y tocar en Zona Wi-Fi.

Para crear un punto de acceso Wi-Fi para que otras personas puedan conectarse a Internet se debe realizar los siguientes pasos:

Ir a Ajustes

Entrar en Redes e Internet

Entrar en Zona Wi-Fi / Compartir conexión

Tocar en Punto de acceso Wi-Fi

Activar el interruptor.

Compartir la conexión por Bluetooth

También es posible compartir la conexión a Internet mediante Bluetooth, aunque ya no sea una técnica muy utilizada en la actualidad. Lo bueno de esto es que no desconecta la conexión Wi-Fi, de modo que lo puedes usar para compartir la conexión Wi-Fi con otro dispositivo que no tiene Wi-Fi, pero sí Bluetooth.

Para activar solo se tiene que realizar lo siguiente:

En el móvil que comparte la conexión, ir a Ajustes

Entrar en Redes e Internet

Tocar en Zona Wi-Fi / Compartir conexión

Activar Compartir conexión por Bluetooth

En el otro dispositivo, conectarse por Bluetooth al móvil anterior

CELULAR WIFI FREEPIK

Compartir la conexión por cable USB

La última forma es compartir la conexión mediante un cable USB. Esta opción se usa principalmente para dar conexión a un PC que no tiene Bluetooth ni Wi-Fi.

Para compartir la conexión por USB primero se necesita conectar el móvil al PC mediante un cable USB. Y, mejor que sea un cable de calidad, pues de lo contrario se puede desconectar con frecuencia.

Para activarlo: