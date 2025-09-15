15 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

El lugar donde nunca tenés que enchufar la licuadora para evitar un incendio

Al conectarse en un lugar específico, este electrodoméstico puede llegar a generar cortocircuito, lo cual puede ser peligroso para la casa.

Por
Cómo evitar accidentes domésticos con este consejo.

Cómo evitar accidentes domésticos con este consejo.

Freepik

La licuadora es uno de los electrodomésticos más usados en los hogares, ya que sirve para cualquier tipo de comida o infusión posible. Sin embargo, pocas personas conocen que por su uso inadecuado puede llegar a generar chispas o hasta incluso un incendio, por lo que hay que tener precaución a la hora de usarlo.

Aplicar este ajuste permite ayudar a recuperar espacio en el celular.
Te puede interesar:

Si Instagram no te está funcionando bien, este es el truco para corregirlo

Esto se puede provocar por un motivo muy sencillo: si se conecta la licuadora a un alargue o zapatilla eléctrica. Estos dispositivos no están diseñados para soportar la potencia que requieren los motores de licuadoras, batidoras o microondas, y el uso indebido aumenta las chances de recalentamiento y cortocircuitos.

En ese sentido, enchufar la licuadora en estos dispositivos junto con otros equipos como tostadoras, cafeteras o pavas eléctricas puede hacer que la zapatilla se sobrecargue y se derrita el plástico protector de los cables. Se trata de un error muy común en hogares pequeños, y los especialistas señalan que suele pasar desapercibido.

Zapatilla cable fuego.webp

Así se debe usar la licuadora de forma segura

Para usar la licuadora de forma segura, es necesario seguir los siguientes consejos:

  • Conectala siempre en un enchufe de pared individual, sin compartirlo con otros aparatos de gran consumo.
  • Evitá los adaptadores dobles o triples que sobrecargan la instalación.
  • Revisá que el cable y el enchufe de la licuadora estén en buen estado.
  • Desenchufala después de usarla para prevenir descargas o fallas.
  • Si la instalación eléctrica de tu casa es antigua, consultá a un electricista para reforzar la seguridad.

Noticias relacionadas

WhatsApp incorporó alertas y controles de privacidad para combatir las estafas que circulan en la aplicación.

Adiós a las estafas: paso a paso, así se activa el modo "anti robo" en WhatsApp

WhatsApp se renueva con un listado de emojis diferente.

Falta menos: se filtró cuáles serán los nuevos emojis de WhatsApp

Su nombre encabeza el selecto grupo de empresarios que moldean el futuro de la inteligencia artificial y la computación en la nube

Quién es la nueva persona más rica del mundo: destronó a Elon Musk

Tal como ocurre con el lenguaje hablado, los símbolos visuales también evolucionan.

Los 5 emojis que no tenés que usar nunca en WhatsApp: los motivos

Con un mecanismo de duplicación del SIM de los celulares, los cyber delincuentes pueden acceder a las cuentas bancarias.

Te quedás sin señal y te vacían la cuenta: así es la nueva estafa virtual

Adiós al estetoscopio tradicional: el invento que detecta problemas cardíacos de forma veloz

Rating Cero

Las maldiciones, una miniserie argentina que ya se encuentra disponible en Netflix.
play

De qué se trata Las Maldiciones, el trhiller político argentino con una trama al norte de nuestro país

Los rumores habían comenzado luego de la aparición de Lali en un local de moda.

Fin de los rumores: qué dijo Pedro Rosemblat sobre los comentarios de casamiento con Lali Espósito

CA7RIEL & Paco Amoroso representarán a Argentina en el videojuego de EA Sports.

CA7RIEL & Paco Amoroso estarán en el nuevo videojuego de fútbol de EA Sports: cuál será su rol

La Voz Argentina﻿ perdió a uno de sus jurados a poco tiempo para la final.

Inesperada baja de un jurado en La Voz Argentina: deberá ser reemplazado por tiempo indefinido

La Voz Argentina se quedó con un día menos de aire.

La Voz Argentina tendrá un día menos al aire: por qué Telefe optó por sacarle horas de televisión

De qué se trata este increíble documental de Netflix.
play

Está en Netflix y es un documental sobre la historia real de un ladrón que robó 19 bancos

últimas noticias

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

Maduro cruzó a Donald Trump tras el ataque a una embarcación venezolana: "Es una agresión diplomática"

Hace 13 minutos
Donald Trump anunció que Estados Unidos atacó a una embarcación venezolana y mató a tres narcoterroristas

Tensión en el Caribe: Donald Trump anunció que Estados Unidos atacó a una embarcación venezolana y mató a tres "narcoterroristas"

Hace 16 minutos
Detuvieron en Brasil a un sospechoso por la muerte del turista argentino Alejandro Ainsworth

Detuvieron en Brasil a un sospechoso por la muerte del turista argentino Alejandro Ainsworth

Hace 18 minutos
Cómo evitar accidentes domésticos con este consejo.

El lugar donde nunca tenés que enchufar la licuadora para evitar un incendio

Hace 45 minutos
play
Las maldiciones, una miniserie argentina que ya se encuentra disponible en Netflix.

De qué se trata Las Maldiciones, el trhiller político argentino con una trama al norte de nuestro país

Hace 46 minutos