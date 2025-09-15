El lugar donde nunca tenés que enchufar la licuadora para evitar un incendio

Cómo evitar accidentes domésticos con este consejo. Freepik

La licuadora es uno de los electrodomésticos más usados en los hogares, ya que sirve para cualquier tipo de comida o infusión posible. Sin embargo, pocas personas conocen que por su uso inadecuado puede llegar a generar chispas o hasta incluso un incendio, por lo que hay que tener precaución a la hora de usarlo.

Esto se puede provocar por un motivo muy sencillo: si se conecta la licuadora a un alargue o zapatilla eléctrica. Estos dispositivos no están diseñados para soportar la potencia que requieren los motores de licuadoras, batidoras o microondas, y el uso indebido aumenta las chances de recalentamiento y cortocircuitos.

En ese sentido, enchufar la licuadora en estos dispositivos junto con otros equipos como tostadoras, cafeteras o pavas eléctricas puede hacer que la zapatilla se sobrecargue y se derrita el plástico protector de los cables. Se trata de un error muy común en hogares pequeños, y los especialistas señalan que suele pasar desapercibido.

Así se debe usar la licuadora de forma segura Para usar la licuadora de forma segura, es necesario seguir los siguientes consejos: