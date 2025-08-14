14 de agosto de 2025 Inicio
¿Adiós a Shein? Qué es Temu y cómo se pueden hacer compras online

La plataforma china suma usuarios en Argentina gracias a su catálogo extenso, precios competitivos y envíos gratuitos, aunque con plazos variables.

Por
X (@ChinaDaily)

En el competitivo universo del comercio electrónico, un nuevo jugador viene ganando terreno a paso acelerado. Se trata de Temu, una tienda online de origen chino que combina precios bajos con un catálogo inmenso y que ya despierta comparaciones con gigantes como Shein y AliExpress. Con una estética moderna y un modelo de venta directa del fabricante al consumidor, esta aplicación logró captar la atención de miles de usuarios en Argentina.

El servicio nació en 2022 bajo el paraguas de PDD Holdings, el mismo grupo detrás de Pinduoduo, y desde entonces se expandió por Estados Unidos, Europa y América Latina. En poco tiempo, Temu pasó a integrar el listado de aplicaciones de compras más descargadas, impulsada por promociones, cupones y la promesa de envíos sin costo en buena parte de sus pedidos.

La clave de su popularidad radica en una propuesta que combina variedad, accesibilidad y experiencia de compra simplificada. Desde ropa y accesorios hasta artículos para el hogar, herramientas o productos para mascotas, la plataforma apunta a consumidores que priorizan el ahorro y no tienen inconveniente en esperar unos días por la entrega.

Shein
Qué es Temu

Temu opera como un marketplace que conecta a fabricantes —en su mayoría chinosdirectamente con el consumidor final, eliminando intermediarios. Su lema, “Team Up, Price Down” (“Unirse para bajar los precios”), resume su estrategia: ofrecer artículos a valores extremadamente competitivos.

La aplicación está disponible para Android, iOS y también vía web. Cada producto cuenta con ficha detallada, fotografías, especificaciones y reseñas de otros compradores, lo que facilita la toma de decisiones. Su catálogo incluye desde prendas por menos de cinco dólares hasta gadgets y sets de maquillaje a precios simbólicos.

Cómo comprar a través de Temu

El proceso de compra es similar al de otras plataformas: crear una cuenta, añadir productos al carrito y elegir el método de pago. Temu acepta tarjetas de crédito, débito, PayPal y, en algunos países, pagos contra entrega. La mayoría de los envíos son gratuitos y provienen desde China, con plazos que oscilan entre 7 y 20 días hábiles.

La plataforma ofrece políticas de devolución gratuitas en la mayoría de los casos y un sistema de protección al comprador que garantiza reembolsos o reposiciones en caso de problemas. Aun así, los expertos recomiendan leer las reseñas y evaluar la reputación del vendedor antes de concretar una compra.

Temu
Con su rápido crecimiento y un modelo centrado en precios bajos, Temu se perfila como una de las alternativas más atractivas del comercio electrónico global, especialmente para quienes buscan variedad y ofertas sin sacrificar comodidad.

