Se cayó WhatsApp: usuarios de todo el mundo reportan fallas en la versión web

Las fallas comenzaron en horas de la tarde y hasta el momento no existe un comunicado oficial de Meta, compañía propietaria del servicio de mensajería instantáneo.

Usuarios de todo el mundo reportaron este miércoles por la tarde inconvenientes para acceder a WhatsApp Web, la versión de escritorio de la aplicación de mensajería perteneciente a Meta, la compañía de Mark Zuckerberg.

La privacidad en línea en WhatsApp se convirtió en una prioridad.
Tenés que activarla: la nueva función de WhatsApp para cuidar tus chats

Según los datos que recogió DownDetector, un sitio especializado en este tipo de reportes, las primeras fallas se registraron a partir de las 13. Del total de reportes recopilados por esa plataforma, un 78% corresponde a problemas en el sitio web de WhatsApp.

En tanto, un 13% de los usuarios indicó dificultades para conectarse con el servidor, mientras que un 9% reportó inconvenientes para enviar mensajes.

Las personas que notificaron fallas en la plataforma indican que, al intentar ingresar a WhatsApp a través de la versión web, no logran conectarse, ya que únicamente se visualiza una pantalla en constante carga de mensajes.

Noticia en desarrollo

