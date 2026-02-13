Se trata de una plataforma que está disponible en Argentina, pero que también tiene alcance mundial. Qué es lo que buscan las usuarias y cuál es la necesidad que cubre la aplicación.

Cada 13 de febrero se celebra el Día del Infiel o del Amante en Argentina y el mundo, siendo una fecha propuesta por sitios de citas. La infidelidad no es ninguna novedad a lo largo de la historia, pero cabe destacar que en Argentina hay cada vez más personas que son infieles.

Nuestro país cuenta con la tasa de infidelidad más alta de Latinoamérica, según el relevamiento de Gleeden, una aplicación pensada para mujeres casadas que buscan tener una "aventura". En ese estudio, al menos el 27% reconoció alguna vez haber sido infiel a sus parejas.

Es por lo menos llamativo que exista una aplicación que "blanquee" la infidelidad. Por eso C5N dialogó con su creadora, Silvia Rubles , para entender un poco más sobre la necesidad que viene a cubrir esta plataforma y al nicho al que apunta.

"Según estudios, el 30% de los inscritos en aplicaciones de citas convencionales dicen estar solteros cuando en realidad no lo están. Pensando en este nicho, nació Gleeden, que es para gente que no tiene porqué esconder su estado civil en sus perfiles de webs y apps de citas, ni disimular lo que buscan, ya que la app ofrece un espacio donde encontrarse con otros usuarios en sus mismas circunstancias, sin prejuicios o dobles discursos", contó la directora de la plataforma.

En la misma línea, resumió que "básicamente, todos saben a lo que 'juega' y a qué tipo de vínculo pueden acceder: acá no van a buscar su media naranja y no serán juzgados por eso, ya que todos se encuentran en la misma situación".

Ahora... ¿Por qué esta aplicación tiene como público objetivo solamente a las mujeres? Según la CEO, vivimos en una sociedad "en la que la infidelidad masculina es perdonada y la femenina estigmatizada", por lo que en esta plataforma cuentan con un grupo de profesionales, incluyendo sexólogos y psicólogos, para promover una visión más abierta y desinhibida del amor, de las relaciones de pareja y la sexualidad femenina.

"El objetivo es romper tabúes en torno a la infidelidad, las relaciones no monógamas y la estigmatización de las mujeres que deciden tomar las riendas de su vida y ser fieles a sí mismas", indicó.

APP DE CITAS Gleeden promueve encuentros para mujeres, para desestigmatizar la infidelidad femenina. FREEPIK

Y en cuanto a su funcionamiento, se diferencia de las tradicionales aplicaciones de citas en el hecho de que los usuarios que se inscriben en ella no se conocen a través de la dinámica del "match", sino que la app automáticamente arma galerías con los perfiles que podrían encajar con la postulante de acuerdo con los intereses y preferencias previamente listados.

En línea con desestigmatizar la infidelidad femenina, desde Gleeden establecieron que las mujeres pueden usar la aplicación de manera gratuita: "No queremos que las mujeres se encuentren con un freno más a la hora de decidir sobre su libertad sexual. Por otro lado, el hecho de que los hombres paguen funciona como un método de selección para garantizar la calidad de la comunidad masculina con la que nuestras mujeres se van a encontrar".

Específicamente sobre las instancias de pago, desde la aplicación aclararon que "no hay cuotas mensuales ni matrículas". Existen distintos packs de créditos, que se utilizan para enviar mensajes, leer respuestas, enviar regalos digitales o acceder a álbumes privados. Una vez agotados los créditos, cada usuario decide si desea comprar más o no, sin obligación alguna".

Por qué las personas son infieles: causas y su explicación desde la sexología

Florencia Pollicita, sexóloga integrante del equipo de Gleeden, explicó que "la infidelidad rara vez aparece de manera aislada o impulsiva. En la mayoría de los casos es el resultado de procesos previos: rutina, desgaste del deseo, crisis personales o de pareja, dificultades en la comunicación, cambios vitales como la llegada de hijos, duelos, transiciones laborales o cuestionamientos identitarios".

Para la profesional, "muchas personas no engañan por falta de amor, sino por falta de espacios donde poder expresar incomodidades, necesidades emocionales o fantasías sin sentir culpa o amenaza. En ese sentido, la infidelidad suele funcionar más como un síntoma de algo que no está pudiendo decirse que como la causa principal del conflicto".

"Si bien muchas infidelidades emergen en contextos de crisis, rutina o desgaste del vínculo, en otros casos aparecen vinculadas a una dificultad para sostener el compromiso. La idea de no querer cerrar opciones, el miedo a perder libertad o a quedar fijados a una sola elección, llevan a algunas personas a sostener dobles vínculos. Por eso, insistimos en que la comunicación es clave", resaltó.

¿Son más felices las personas que incurren en la infidelidad? Qué dicen los expertos

"La experiencia clínica indica que la infidelidad, en sí misma, no garantiza mayor felicidad. ¿Pero qué lo garantiza? Sería muy reduccionista pensarlo así", opinó Pollicita, a la vez que agregó: "El deseo por terceros no es algo excepcional en las relaciones largas; lo que varía es cómo cada pareja decide gestionarlo".

La sexóloga profundizó en el tema y comentó que "en algunas parejas, cuando ese deseo se vive en silencio o culpa, puede derivar en infidelidad. En otras, en cambio, habilita conversaciones que estaban postergadas y da lugar a acuerdos distintos, como la apertura de la relación o formas consensuadas de no-monogamia. Y está bueno habilitarnos a que eso suceda".

Por último, concluyó: "La diferencia no está en si hay o no deseo por otros, sino en cómo se tramita ese deseo: si se actúa desde la ocultación o desde acuerdos claros que respeten los límites y necesidades de ambas partes".