Adiós a las estafas virtuales: así podés detectar si un número de WhatsApp es falso

Estos fraudes aprovechan la vulnerabilidad emocional de las personas y, muchas veces, la confianza que genera un mensaje directo. Detectar un número de WhatsApp falso puede evitar importantes dolores de cabeza y proteger la información más sensible.

En la mayoría de los casos, los atacantes utilizan números internacionales desconocidos, fotos de perfil genéricas o mensajes cargados de urgencia para generar pánico y conseguir lo que buscan. Reconocer estas señales es clave para frenar a tiempo la estafa.

Ciberataque Conocer las señales de alerta en WhatsApp ayuda a frenar el avance de estafas virtuales que afectan a miles de usuarios cada día. Freepik

Cómo saber si un número de WhatsApp es falso

Detectar un número sospechoso requiere observar detalles que, a simple vista, pueden parecer menores. Entre los más frecuentes se encuentran los perfiles sin foto o aquellos que usan imágenes muy generales, sacadas de internet y que no muestran identidad real.

Otra señal importante son los mensajes extraños, con errores de ortografía o frases que invitan a hacer clic en enlaces poco claros. Suelen pedir datos personales, contraseñas o incluso dinero, justificándolo con historias que parecen urgentes.

Además, cuando aparece un número internacional que nunca se tuvo registrado, conviene tener cautela. Muchas veces, los estafadores se hacen pasar por instituciones, familiares o incluso empresas para ganar confianza rápidamente.

También es común que utilicen la presión del tiempo, asegurando que se necesita una respuesta inmediata o que se está por perder una oportunidad importante. Este recurso busca que la víctima actúe sin pensar.

Por último, si en la conversación surgen datos que no coinciden o información contradictoria, es una fuerte señal de que algo no está bien. Ante la duda, lo mejor es no responder, bloquear y reportar el número a WhatsApp.

Whatsapp La próxima función de la aplicación permitirá a los usuarios ver los contactos que se hayan conectado más recientemente. Freepik

Mantener los datos personales a salvo y verificar siempre la autenticidad de los contactos son pasos básicos para prevenir caer en trampas virtuales. Con pequeñas precauciones, es posible frenar la mayoría de estos intentos de fraude.