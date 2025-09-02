IR A
Estas son las 3 secuelas que Marvel prepara y tienen una base sólida de fans: de qué superhéroes son

Con el anuncio de Bob Iger, director ejecutivo de Disney, de una reducción del volumen de estrenos de Marvel Studios, el desarrollo de múltiples proyectos de la franquicia quedó en pausa.

Se aproximan 3 secuelas que Marvel pareciera estar preparando para fines de 2028 y ya están dando que hablar.

Marvel

Se ha confirmado que Marvel Studios está desarrollando su novena tricuela, lo que significa que otra franquicia recibirá una tercera entrega. A medida que el UCM se expande con la Fase 6 (comenzando con Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos ), se espera que más películas presenten historias adicionales basadas en personajes que los fans conocen y adoran desde la Saga del Infinito. Uno de estos personajes es Shuri (Letitia Wright), quien se convirtió en Pantera Negra durante los eventos de Pantera Negra: Wakanda Forever.

Marvel estrenó los nuevos Vengadores y aparentemente el UCM viene en declive. Ahora se espera que con los futuros estrenos repunte.
Te puede interesar:

Marvel estrenó la película de los nuevos Vengadores y es furor en Disney+: de cuál se trata

Aunque el final de Pantera Negra 2 insinuó que Shuri se tomará un descanso de su rol como heroína wakandiana, se confirma que Pantera Negra formará parte del elenco de Avengers: Doomsday, lo que significa que pronto se unirá a la acción. El productor de Marvel Studios, Nate Moore, anunció a principios de este año que el desarrollo y la producción de Pantera Negra 3 comenzarán "pronto" después de Avengers: Secret Wars en 2027, señalando que volveremos a Wakanda tan pronto como podamos.

Esta confirmación sobre Black Panther 3 significa que está prevista que sea la novena película de tres partes bajo la marca MCU.

marvellll

Cuáles son las secuelas que Marvel prepara para lanzar en poco tiempo

Dirigida por Shane Black, Iron Man 3 sigue a Tony Stark, quien sufre de TEPT tras sufrir la invasión Chitauri en Los Vengadores . En la trilogía, Stark se enfrenta a un peligroso líder terrorista conocido como el Mandarín, pero más tarde descubre una siniestra red de mentiras directamente relacionada con el virus Extremis.

Fue una película importante en la trayectoria de Tony Stark porque enderezó al multimillonario playboy al mostrar su vulnerabilidad e ingenio al luchar contra sus enemigos.

Capitán América: Civil War fue otra película monumental del MCU porque reunió a muchos héroes después de que se dividieran por los Acuerdos de Sokovia (una propuesta para regular las actividades sobrehumanas en todo el mundo).

La película crossover destacó un enfrentamiento a muerte entre el Equipo Capitán América y el Equipo Iron Man, lo que provocó la disolución de los Vengadores justo antes de la invasión de Thanos en Vengadores: Infinity War . Civil War también marcó la introducción del Spider-Man de Tom Holland en el UCM.

Marvel
Las fases posteriores recibieron opiniones divididas, y la ausencia de una trama central tan sólida como la de Thanos dejó a muchos seguidores sin un hilo conductor claro.

Thor: Ragnarok fue una parte crucial del viaje de Thor, ya que la película (dirigida por Taika Waititi) logró reinventar al Dios del Trueno. La película presentó la destrucción de Asgard, la muerte de Odín y el inesperado reencuentro de Thor con Loki en Sakaar. Quizás una de las mejores películas de la trilogía de MCU en esta lista es Avengers: Infinity War, ya que reunió a muchos héroes en la lucha contra Thanos por las Gemas del Infinito.

Además de ser la primera mitad del desenlace climático de la Saga del Infinito, la película también unió a héroes como Iron Man, Spider-Man, Doctor Strange, Thor, Rocket Raccoon y Groot, y Capitán América y Pantera Negra junto con varios otros aliados en Wakanda.

Un rumor anterior afirma que se espera que Black Panther 3 se estrenará en febrero de 2028 , pero las cosas podrían cambiar ya que Secret Wars se retrasó hasta diciembre de 2027. Si es cierto, la tercera entrega podría potencialmente abrir la Fase 7 del MCU.

Suri Black Panther

