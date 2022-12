"Yo a mi hijo lo lloro en privado", declaró la madre de Lucio Dupuy en el juicio

La madre de Lucio Dupuy , acusa de asesinar al menor de 5 años, declaró en el juicio que se lleva a cabo en Santa Rosa, La Pampa, pero no respondió preguntas. Magdalena Espósito Valenti expresó que sigue "sin poder creer" la muerte de su hijo y evitó responsabilizarse de lo que le pasó. "Yo lo dejé con vida", remarcó la acusada y sostuvo que dejó al niño al cuidado de su pareja Abigail Páez , también acusada del crimen.

"Yo a Lucio lo lloro en privado, me parece más humano que hacerlo delante de personas que no me conocen a mí, ni conocieron a Lucio, y dijeron un montón de cosas sobre mi supuesto rechazo a la maternidad", declaró la mujer para defenderse de las críticas.