29 de agosto de 2026 Inicio
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La emoción de las jugadoras de Las Leonas tras ser campeonas del Mundial ante Países Bajos: "Es un sueño"

Julieta Jankunas y Agustina Alonso expresaron sus primeras sensaciones luego de la histórica consagración del conjunto argentino en los penales frente a la gran potencia mundial.

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Las Leonas le ganaron a Paises Bajos por penales. 

Las Leonas le ganaron a Paises Bajos por penales. 

Las Leonas escribieron este sábado un nuevo capítulo de gloria en su historia al consagrarse campeonas del mundo ante Países Bajos por penales y lograr la tercera estrella. Finalizado el encuentro en Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, las jugadoras expresaron sus primeras sensaciones sobre el hito deportivo nacional. "Somos campeonas del mundo y no lo puedo creer", señaló Julieta Jankunas, una de las figuras.

Las Leonas, campeonas.
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Entre lágrimas, y en medio de la emoción por lograr el título del mundo, Julieta intentó analizar el juego en una entrevista con ESPN : "No lo puedo creer. Es un sueño estar acá, ser campeonas y encima... no sé, es el escenario ideal. No sé qué decir. El gol de ellas llegó en un momento duro porque estábamos muy bien, pero el equipo jamás fue para abajo, fuimos a darlo vuelta y dicho y hecho. En los penales dijimos: 'Es nuestro'. Siempre sentimos que fuimos superiores y se transmitió eso... A toda la gente que está del otro lado, a todos los argentinos, somos campeones del mundo y no lo puedo creer. ¡Vamos Argentina!".

Minutos más tarde, Agostina Alonso, capitana de Las Leonas, habló sobre la victoria y recordó la dura derrota sufrida ante la rival de este sabado en Argentina meses atrás: "Se me viene a la cabeza el 0-4 en diciembre, proceso que termina hoy, con el título del mundo. Nos llevamos el premio mayor, es el esfuerzo de todas... Eso se me viene a la cabeza, el 0-4 contra Holanda en casa, en Santiago del Estero, durísimo partido para nosotras. Así terminó esto".

Luego fue Eugenia Trinchinetti quien, se sumó a los micrófonos y analizó el juego ante las europeas: "Esta fue la mejor final que jugamos hasta el momento. Las pasamos por arriba".

El camino de Las Leonas hacia el campeonato del mundo

  • Fecha 1: Argentina 1-1 Estados Unidos (Brisa Bruggesser)
  • Fecha 2: Alemania 2-3 Argentina (Eugenia Trinchinetti y Agustina Gorzelany x2)
  • Fecha 3: Argentina 2-0 Escocia (María José Granatto y Lara Casas)
  • Fecha 1 - Segunda Fase: Argentina 3-0 España (Agustina Gorzelany x2 y Juana Castellaro)
  • Fecha 2 - Segunda Fase: Argentina 0 - 0 Bélgica
  • Semifinales: Argentina 1 - Australia 0 (Julieta Jankunas)
  • Final: Argentina 1 (3) - Países Bajos 1 (1) (Majo Granatto)

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