La emoción de las jugadoras de Las Leonas tras ser campeonas del Mundial ante Países Bajos: "Es un sueño" Julieta Jankunas y Agustina Alonso expresaron sus primeras sensaciones luego de la histórica consagración del conjunto argentino en los penales frente a la gran potencia mundial. Por Agregar C5N en









Las Leonas le ganaron a Paises Bajos por penales.

Las Leonas escribieron este sábado un nuevo capítulo de gloria en su historia al consagrarse campeonas del mundo ante Países Bajos por penales y lograr la tercera estrella. Finalizado el encuentro en Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, las jugadoras expresaron sus primeras sensaciones sobre el hito deportivo nacional. "Somos campeonas del mundo y no lo puedo creer", señaló Julieta Jankunas, una de las figuras.

Entre lágrimas, y en medio de la emoción por lograr el título del mundo, Julieta intentó analizar el juego en una entrevista con ESPN : "No lo puedo creer. Es un sueño estar acá, ser campeonas y encima... no sé, es el escenario ideal. No sé qué decir. El gol de ellas llegó en un momento duro porque estábamos muy bien, pero el equipo jamás fue para abajo, fuimos a darlo vuelta y dicho y hecho. En los penales dijimos: 'Es nuestro'. Siempre sentimos que fuimos superiores y se transmitió eso... A toda la gente que está del otro lado, a todos los argentinos, somos campeones del mundo y no lo puedo creer. ¡Vamos Argentina!".

¡NO PUDO HABLAR! Juli Jankunas, completamente emocionada con la consagración de Las Leonas como campeonas del mundo luego de vencer a Países Bajos en los penales australianos.



Todos los partidos de #HWC2026 en Disney+ Plan Premium pic.twitter.com/ZQ1kfafuro — SportsCenter (@SC_ESPN) August 29, 2026 Minutos más tarde, Agostina Alonso, capitana de Las Leonas, habló sobre la victoria y recordó la dura derrota sufrida ante la rival de este sabado en Argentina meses atrás: "Se me viene a la cabeza el 0-4 en diciembre, proceso que termina hoy, con el título del mundo. Nos llevamos el premio mayor, es el esfuerzo de todas... Eso se me viene a la cabeza, el 0-4 contra Holanda en casa, en Santiago del Estero, durísimo partido para nosotras. Así terminó esto".

Luego fue Eugenia Trinchinetti quien, se sumó a los micrófonos y analizó el juego ante las europeas: "Esta fue la mejor final que jugamos hasta el momento. Las pasamos por arriba".