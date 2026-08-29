29 de agosto de 2026 Inicio
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Los otros dos titulos de Las Leonas en el Mundial de hockey: las conquistas de 2002 y 2010

Tras obtener el oro en una nueva final, las argentinas se consagraron en las ediciones de Perth 2002 y Rosario 2010, ambas con las Oranje enfrente.

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Las Leonas se consagraron campeonas del mundo en 2010 en Rosario por última vez.

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En una emocionante definición por penales Argentina se consagró campeona del mundo por tercera vez, luego de los títulos obtenidos en Perth 2002 y Rosario 2010. La gran figura de la jornada fue Cristina Cosentino, en el tiempo reglamentario, el encuentro había terminado 1-1, con un gol de Majo Granatto.

Perth 2002: el nacimiento de la leyenda

Tras acumular cuatro subcampeonatos (1974, 1976, 1986 y 1994), la gloria absoluta llegó en territorio australiano hace 24 años.

En una final dramática e inolvidable frente a Países Bajos, Argentina igualó 1-1 en el tiempo reglamentario y forzó la definición por penales. Allí, el equipo nacional se impuso por 4-3 para conquistar el primer título mundial de su historia, marcando el inicio de una era dorada para el hockey femenino del país.

Rosario 2010: el sueño cumplido en casa

Ocho años más tarde, la historia volvió a repetir a los mismos protagonistas en la final, pero con un escenario mágico: el Estadio Mundialista de Rosario.

Ante un marco multitudinario y con Luciana Aymar en la cúspide de su carrera, Las Leonas superaron nuevamente a Países Bajos por 3-1. La coronación en suelo santafesino quedó grabada como uno de los hitos más emotivos del deporte argentino, celebrando el segundo campeonato del mundo ante su propia gente.

Historial entre Las Leonas vs. Países Bajos

A lo largo de sus participaciones, el seleccionado femenino demostró una regularidad envidiable en la elite global:

  • Títulos (2): Perth 2002 y Rosario 2010.

  • Subcampeonatos (5): Mandelieu 1974, Berlín 1976, Amstelveen 1986, Dublín 1994 y España/Países Bajos 2022.

  • Tercer puesto (3): Madrid 1978, Madrid 2006 y La Haya 2014.

  • Otras ubicaciones: 4° en Utrecht 1998; 6° en Buenos Aires 1981; 7° en Londres 2018; 9° en Kuala Lumpur 1983 y Sídney 1990.

Tras quedar en el segundo lugar en la edición de 2022, el equipo nacional buscará en la cita de 2026 tomarse revancha y alzar la tercera Copa del Mundo de su historia.

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