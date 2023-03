Viral: el emotivo video del perrito que "extraña" a sus dueños porque se fueron de vacaciones

En un momento, también agregó un plano de Teo que mira el celular con una foto de sus dueños con cierta nostalgia, mientras suena "no me digas mentiritas porque duelen. Yo ya sé que estoy solito, no me quieren. Mis papás se fueron lejos, me dejaron sin caricias", en concordancia con la situación.

Lo más sorprendente fue la respuesta de sus padres, que encima, la joven reveló en un video. "Sos una guacha me va a hacer llorar, tu mamá está acá lagrimeando. Me haces sentir mál", lanzó el papá de Teo mediante un audio en Whatsapp.

Las reacciones de los usuarios fueron furor, pero la chica debió aclarar: "No se preocupen que mis papás se fueron una semana y mis hermanos y yo lo cuidamos todos los días. Amamos con locura a Teo, es nuestro malcriado".

"Un Óscar para Teo". "No vi al Teo anoche en la entrega de los Óscares, tal vez como es producción del 2023 lo premiarán en 2024","Excelente actuación, producción, dirección y guion, ja", "Papá que se siente mal por dejar a firulais, lo amamos", fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.