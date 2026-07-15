"España tiene miedo": hinchas argentinos festejaron en Madrid y palpitaron la final

Miles de hinchas argentinos se congregaron en la Plaza Mayor de Madrid para festejar el triunfo de la Selección frente a Inglaterra en la semifinal y la clasificación a la instancia decisiva de la Copa del Mundo 2026, en la que enfrentará a España, el domingo en New Jersey.
Al grito de "España tiene miedo, España tiene miedo", los simpatizantes cantaron a más no poder, palpitando la gran final que se disputará en el MetLife Stadium.
En un partido peleado y trabado, Argentina logró dar vuelta el resultado y se impuso 2-1 en Atlanta con goles de Enzo Fernández a los 85 minutos y Lautaro Martínez a los 92' (Anthony Gordon abrió la cuenta a los 55').
España, por su parte, enfrentará en la final a los vigentes campeones del mundo luego de vencer 2-0 a Francia en semifinales.