"España tiene miedo": hinchas argentinos festejaron en Madrid y palpitaron la final Enfundados en camisetas albicelestes, los simpatizantes de la Selección celebraron el triunfo frente a Inglaterra y el pase a la final del Mundial 2026 en la Plaza Mayor, pleno centro de la capital española. Por Agregar C5N en









Los hinchas argentinos en España ya palpitan la final.

Miles de hinchas argentinos se congregaron en la Plaza Mayor de Madrid para festejar el triunfo de la Selección frente a Inglaterra en la semifinal y la clasificación a la instancia decisiva de la Copa del Mundo 2026, en la que enfrentará a España, el domingo en New Jersey.

Al grito de "España tiene miedo, España tiene miedo", los simpatizantes cantaron a más no poder, palpitando la gran final que se disputará en el MetLife Stadium.

"ESPAÑA TIENE MIEDO..."



En plena PLAZA MAYOR DE MADRID, festejo de hinchas argentinos por la clasificación a la final del Mundial. ¿El rival? España. pic.twitter.com/hpgU0bUVDP — Bolavip Argentina (@BolavipAr) July 15, 2026 En un partido peleado y trabado, Argentina logró dar vuelta el resultado y se impuso 2-1 en Atlanta con goles de Enzo Fernández a los 85 minutos y Lautaro Martínez a los 92' (Anthony Gordon abrió la cuenta a los 55').

España, por su parte, enfrentará en la final a los vigentes campeones del mundo luego de vencer 2-0 a Francia en semifinales.