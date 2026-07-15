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16 de julio de 2026 Inicio

"España tiene miedo": hinchas argentinos festejaron en Madrid y palpitaron la final

Enfundados en camisetas albicelestes, los simpatizantes de la Selección celebraron el triunfo frente a Inglaterra y el pase a la final del Mundial 2026 en la Plaza Mayor, pleno centro de la capital española.

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Los hinchas argentinos en España ya palpitan la final.

Los hinchas argentinos en España ya palpitan la final.

Miles de hinchas argentinos se congregaron en la Plaza Mayor de Madrid para festejar el triunfo de la Selección frente a Inglaterra en la semifinal y la clasificación a la instancia decisiva de la Copa del Mundo 2026, en la que enfrentará a España, el domingo en New Jersey.

La bandera que desplegaron los jugadores de la Scaloneta y generó el enojo del medio The Sun. 
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Al grito de "España tiene miedo, España tiene miedo", los simpatizantes cantaron a más no poder, palpitando la gran final que se disputará en el MetLife Stadium.

En un partido peleado y trabado, Argentina logró dar vuelta el resultado y se impuso 2-1 en Atlanta con goles de Enzo Fernández a los 85 minutos y Lautaro Martínez a los 92' (Anthony Gordon abrió la cuenta a los 55').

España, por su parte, enfrentará en la final a los vigentes campeones del mundo luego de vencer 2-0 a Francia en semifinales.

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