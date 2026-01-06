Video: se le voló un sombrero en las Cataratas del Iguazú y arriesgó su vida para recuperarlo Ocurrió en el sector conocido como la Garganta del Diablo. El incidente, captado en video y viralizado en redes sociales, generó una fuerte polémica por el incumplimiento de las normas de seguridad. Por + Seguir en







Un turista traspasó los límites de seguridad en el sector de la Garganta del Diablo, dentro del Parque Nacional Iguazú, con el objetivo de rescatar un sombrero que se le había caído. La maniobra, realizada sobre el borde del precipicio, fue registrada por otros visitantes y el video alcanzó una rápida difusión en la plataforma TikTok.

El hecho despertó un rechazo generalizado en las redes sociales, donde usuarios criticaron la temeridad del hombre. Los cuestionamientos se centraron en el riesgo innecesario de muerte y el desprecio por las reglas básicas de convivencia y seguridad que rigen en la reserva natural.

Expertos y guías locales advirtieron que este tipo de imprudencias no solo compromete la integridad de quien las realiza, sino que afecta a terceros. Un eventual rescate en zonas de alta complejidad técnica pone en peligro al personal de guardaparques y puede provocar incidentes en cadena entre los presentes.

Desde el medio local La Voz de Cataratas subrayaron la función crítica de la infraestructura del parque. Recordaron que las barandas y pasarelas fueron diseñadas específicamente para "cuidar a los visitantes y proteger un entorno natural extremo, donde una caída puede ser mortal".