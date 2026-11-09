Video: la llegada del papa León XIV al Monumento de los Españoles Luego de visitar el Cottolengo de Don Orione en Claypole, el Santo Padre arribó a Palermo y se encontró con los fieles para brindar una misa. Por Agregar C5N en









Así fue la llegada del papa León XIV. Redes sociales

León XIV arribó en papamóvil a Palermo para realizar la Santa Misa en el Monumento de los Españoles donde lo espera una multitud de fieles. El Papa saludó a sus feligreses durante todo el transcurso del viaje, de más de 2 kilómetros.

En la previa, cantó Soledad Pastorutti, la artista de Arequito compartió escenario con su hermana, Natalia. “Es un honor estar acompañándolos. Ojalá este día histórico se quede guardado con nosotros y para siempre en nuestros corazones”, indicó.

La agenda del Papa sigue a las 16:10 porque tendrá un encuentro con los representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. Más tarde, se reunirá con los líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

A las 18:45 continuará con la celebración de las vísperas junto al Episcopado argentinos y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. Finalmente, a las 19:45, el Papa compartirá una cena con los obispos de la Casa Arzobispal.

El papa León XIV visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione: "Deseo que Argentina sea capaz de grandes obras de caridad" El papa León XIV ya está en Argentina y, tras una primera jornada cargada de actividades protocolares, este lunes arrancó su agenda con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, donde fue recibido por una multitud de fieles.