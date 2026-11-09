9 de noviembre de 2026 Inicio
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Video: la llegada del papa León XIV al Monumento de los Españoles

Luego de visitar el Cottolengo de Don Orione en Claypole, el Santo Padre arribó a Palermo y se encontró con los fieles para brindar una misa.

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Así fue la llegada del papa León XIV.

Así fue la llegada del papa León XIV.

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León XIV arribó en papamóvil a Palermo para realizar la Santa Misa en el Monumento de los Españoles donde lo espera una multitud de fieles. El Papa saludó a sus feligreses durante todo el transcurso del viaje, de más de 2 kilómetros.

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En la previa, cantó Soledad Pastorutti, la artista de Arequito compartió escenario con su hermana, Natalia. “Es un honor estar acompañándolos. Ojalá este día histórico se quede guardado con nosotros y para siempre en nuestros corazones”, indicó.

La agenda del Papa sigue a las 16:10 porque tendrá un encuentro con los representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. Más tarde, se reunirá con los líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

A las 18:45 continuará con la celebración de las vísperas junto al Episcopado argentinos y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. Finalmente, a las 19:45, el Papa compartirá una cena con los obispos de la Casa Arzobispal.

En su discurso, recordó al fundador del lugar, San Luis Orione, quien trabajó durante muchos años confiando en la divina providencia para acoger a las personas más frágiles de la sociedad. Asimismo, reflexionó sobre tres ciudades bíblicas en las que Jesús "respiró el aire fresco y gratuito de la caridad": Belén, donde "se respira el amor a la vida"; Nazaret, donde se valora el trabajo y no se descarta a las personas; y Betania, un lugar que "ayuda a salir del individualismo". En este sentido, destacó el ejemplo de Marta a través del libro que escribió y el testimonio de Norma sobre cómo el cottolengo hace sentir a las personas recibidas, cuidadas y queridas tal cual son.

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