Video: conmoción en Rosario por dos yararás que aparecieron en un parque

La Policía Ecológica trasladó a las yararás al centro ubicado debajo del Puente Rosario-Victoria para que puedan ser examinadas y luego liberadas. Las autoridades atribuyen su presencia en el parque a la crecida del río Paraná.

El médico veterinario Juan Enrique Romero agregó que también juega un papel el cambio climático. Las yararás son animales de sangre fría, que regulan su temperatura corporal según la del ambiente, y este otoño está teniendo temperaturas cálidas. Además afirmó que no atacan si no son molestadas.

"El Instituto Malbrán distribuye el suero antiofídico, antiarácnico y antialacránico en puntos estratégicos de todo el país. Nosotros tenemos tres tipos de ofidios ponzoñosos que generan daños sistémicos neurotóxicos, pero dan el tiempo suficiente como para recurrir a un centro de salud", explicó en diálogo con Turno Mañana por C5N.

"No es verdad lo del torniquete que te salva la vida. No hay que chupar el veneno, porque es inoculado a través de un colmillo que es una verdadera jeringa. No está superficial, sino que ya fue inyectado al torrente sanguíneo y hay que aplicar el suero", aclaró.