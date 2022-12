Video: así fue el rescate de un gato atrapado en un taparrollos de cortina

En el video se puede ver las las tareas del rescate que realizaron. Los Bomberos de la Ciudad se subieron hasta hueco de la ventana donde se encontraba el animal y pudieron alcanzarlo y bajarlo . Luego, lo guardaron en una bolsa con cuidado de no lastimarlo.

La cuenta oficial del servicio de Emergencias del gobierno porteño publicó un tuit donde destacó el trabajo realizado y que tuvo un final feliz: "Así Bomberos de la Ciudad rescataba a un gatito que se metió dentro del taparrollos de una persiana y quedó atrapado. Luego de varias maniobras los bomberos pudieron liberarlo . Hace instantes en Arcos 3600".

Las imágenes del felino se viralizaron rápidamente. Los comentarios sobre el rescate inundaron la publicación en redes: "Pobrecito", "GRACIAS HÉROES", "Esa no es una emergencia! Los dueños deberían pagar una ayuda privada,,, para esto no pagamos impuestos!!", hasta alguno contra el tutor o la tutora del gato: "Pero el dueño de casa es tan inútil que no sabe sacar el taparrollos?".