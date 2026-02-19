Investigan a una joven por conducir a 180 km/h y cruzar semáforos en rojo en Berisso La Agencia Nacional de Seguridad Vial busca identificar a la conductora tras la viralización de un video en el que se la ve festejando las infracciones junto a una acompañante. Por + Seguir en







Se grabaron y subieron el video a las redes.

Una joven fue filmada mientras conducía a 180 kilómetros por hora por las calles de Berisso, en una secuencia donde cruzó al menos tres semáforos en rojo. El video, grabado por su acompañante, se viralizó en las últimas horas y generó un fuerte repudio en redes sociales debido al riesgo extremo generado en la vía pública.

Durante la grabación, se observa cómo la conductora mantiene la aceleración mientras su copiloto arenga la maniobra a los gritos. En el audio original, se escucha claramente la exclamación: “¡Nos pasamos, nos pasamos, nos pasamos a 180! Daleeee”, mientras el velocímetro del vehículo continúa en ascenso sin que la joven detuviera la marcha en ningún cruce.

En medio de la ciudad y a plena luz del día, una conductora subió a redes un video a altísima velocidad. ¿Cuando llega la sanción de @ANSV_Ar antes que cause una tragedia? #VIDEO #VIRAL #INDIGNACION pic.twitter.com/QbrTG36SDJ — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) February 19, 2026 La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) confirmó oficialmente que ya trabaja para identificar a la infractora y aplicar las sanciones correspondientes. El organismo busca determinar la titularidad del vehículo y la identidad de la mujer vestida con saco rojo que protagonizó los festejos al grito de: “¡Vamos para ciento ochenta, dale, dale, dale!”.

Ante la escalada del escándalo, la joven que filmó el episodio intentó realizar un descargo en sus redes sociales alegando que el menos velocidad de la que marcaba el tablero. Sin embargo, la aclaración no detuvo el reclamo de los usuarios ni la investigación administrativa, dado el carácter temerario de las infracciones cometidas.

influencer berisso El antecedente de "La Toretto" y el riesgo de las picadas El caso guarda una estrecha similitud con el de Felicitas Alvite, apodada "La Toretto", quien en abril de 2024 protagonizó un siniestro fatal en La Plata. Al igual que en el video de Berisso, Alvite fue captada conduciendo a alta velocidad y cruzando semáforos en rojo antes de impactar contra un motociclista.