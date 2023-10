Viajaba 120 kilómetros por día para estudiar, se recibió y defiende la educación pública: "Los vouchers de Milei limitarían el acceso"

Tras la creación de cinco nuevas universidades por parte del Congreso, Cerva destacó el valor de contar con sedes distribuidas a lo largo de todo el país: "Es muy importante que la universidad llegue a esos lugares que es tan difícil. Todo lo que conté es real sigue pasando un solo colectivo por mi pueblo en esos horarios para ir a la ciudad de Córdoba y yo me recibí hace 15 años. Yo tomaba ese colectivo y para volverme era ese o ese. Los del Interior somos argentinos y necesitamos que nos acerquen un montón de cosas. Yo ahora vivo en provincia de Buenos Aires y la diferencia es enorme en muchas cuestiones".

Durante la entrevista con Daniela Ballester, Cerva rechazó la propuesta del candidato libertario Javier Milei de implementar vouchers para los estudiantes: "Arancelar y poner vouchers lo que hace es limitar el acceso. Los pocos que tienen acceso a 120 kilómetros, se les acortaría más. Además, no creo que mejore la calidad de la universidad pública y va a restringir un montón. Mi tuit me lo citó alguien de Chile y me explicó que allá no funcionó".

El hilo de tuits de Paula Cerva