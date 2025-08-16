Vendía milanesas y chorizos hechos de papel higiénico: terminó detenido Ocurrió en la localidad de Monte Quemado, en Santiago del Estero, durante las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carballo, a la que asistieron miles de personas. Por







Un vendedor ambulante fue detenido tras ser acusado de comercializar milanesas y chorizos adulterados con papel higiénico. El insólito y grave hecho ocurrió en la localidad de Monte Quemado, en Santiago del Estero, durante las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carballo, a la que asistieron miles de personas.

El hombre, identificado como Marcos Rolando Ávila y oriundo de la provincia de Tucumán, fue aprehendido en el marco de una investigación, luego de que varios clientes alertaran a las autoridades sobre el sabor y la textura extraña de la comida.

La policía local y los inspectores municipales acudieron a un local ubicado en avenida Juan Domingo Perón y Lavalle, según el acta de clausura emitida por Calidad de Vida y Bromatología, donde incautaron varias bolsas con milanesas y chorizos en mal estado y con ingredientes no aptos para consumo humano dentro, por lo que se le clausuró el puesto.

Se destacó la presencia de "chorizos y milanesas en mal estado de conservación e ingredientes desconocidos y de dudosa procedencia", lo que no solo representa un fraude, sino un serio riesgo para la salud de los consumidores.