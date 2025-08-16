16 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Vendía milanesas y chorizos hechos de papel higiénico: terminó detenido

Ocurrió en la localidad de Monte Quemado, en Santiago del Estero, durante las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carballo, a la que asistieron miles de personas.

Por
Vendía milanesas y chorizos hechos de papel higiénico: terminó detenido

Un vendedor ambulante fue detenido tras ser acusado de comercializar milanesas y chorizos adulterados con papel higiénico. El insólito y grave hecho ocurrió en la localidad de Monte Quemado, en Santiago del Estero, durante las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carballo, a la que asistieron miles de personas.

Las latas viejas pueden integrarse a cualquier ambiente, combinando estética, funcionalidad y conciencia ecológica.
Te puede interesar:

Si tenés latas viejas, no las tires: podés hacer distintos objetos para decorar tu casa

El hombre, identificado como Marcos Rolando Ávila y oriundo de la provincia de Tucumán, fue aprehendido en el marco de una investigación, luego de que varios clientes alertaran a las autoridades sobre el sabor y la textura extraña de la comida.

La policía local y los inspectores municipales acudieron a un local ubicado en avenida Juan Domingo Perón y Lavalle, según el acta de clausura emitida por Calidad de Vida y Bromatología, donde incautaron varias bolsas con milanesas y chorizos en mal estado y con ingredientes no aptos para consumo humano dentro, por lo que se le clausuró el puesto.

Se destacó la presencia de "chorizos y milanesas en mal estado de conservación e ingredientes desconocidos y de dudosa procedencia", lo que no solo representa un fraude, sino un serio riesgo para la salud de los consumidores.

El vendedor ambulante tucumano fue detenido y se le inició una denuncia penal por la "venta de productos alimenticios adulterados y en mal estado".

Noticias relacionadas

Las nuevas propuestas de exploración gestionadas por la NASA

Avance estelar: cómo es la nave de la NASA que buscará océanos en una luna de Júpiter

Explorar estos detalles eleva la experiencia gastronómica, convirtiendo una comida agradable en una verdaderamente memorable.  

Según el tipo de carne, este es el vino ideal para maridar y disfrutar mejor la comida

play

Un choripán a un dólar: la estrategia de una parrilla para fomentar las ventas

El escalofriante llamado al 911 sobre el misterioso crimen de Coghlan: ¿Qué se hace cuando se encuentran restos humanos?

El escalofriante llamado al 911 sobre el misterioso crimen de Coghlan: "¿Qué se hace cuando se encuentran restos humanos?"

Fue posible ver desde retratos simbólicos hasta composiciones abstractas y coloridas,

Reconocidos mundialmente: quiénes son los 4 muralistas argentinos que compitieron por ser los mejores

Esta opción, además de brindar un sabor dulce y exótico sin añadir azúcar, aporta beneficios nutricionales que pueden convertir al mate en una bebida todavía más saludable.  

La inteligencia artificial reveló que cambiará la forma de tomar mate: ¿cómo será?

Rating Cero

Dwayne Johnson es el gran protagonista de esta producción destacada en Netflix.
play

Acaba de sumarse a Netflix pero pocos la conocían: se estrenó hace 7 años y la protagoniza Dwayne Johnson

La película “Quiebre” se posiciona en el top de Netflix por su potente mensaje social y su atrapante desarrollo dramático.
play

Está en Netflix, dura menos de 2 horas y es un thriller dramático basado en un hecho real

Delirio, una nueva serie en Netflix que está siendo furor y se ubicó en el top ten de las más vistas en agosto 2025.
play

Delirio es la nueva serie de Netflix basada en una novela que fue furor: de qué se trata

Las Películas que son tendencia en el gigante de streaming
play

Esta película de Christopher Nolan sigue causando opiniones divididas y ahora se puede ver en Netflix: de cuál se trata

Conocé todos los rumores que circulan al rededor de la reconocida cantante

¿Katy Perry con un importante político? Con quién fue vista la cantante y alimentó los rumores de pareja

Una de las últimas películas de Brad Pitt llegó a Netflix y está siendo furor.
play

Una de las últimas películas de Brad Pitt llegó a Netflix y está siendo furor: de cuál se trata

últimas noticias

play
Dwayne Johnson es el gran protagonista de esta producción destacada en Netflix.

Acaba de sumarse a Netflix pero pocos la conocían: se estrenó hace 7 años y la protagoniza Dwayne Johnson

Hace 24 minutos
play
La película “Quiebre” se posiciona en el top de Netflix por su potente mensaje social y su atrapante desarrollo dramático.

Está en Netflix, dura menos de 2 horas y es un thriller dramático basado en un hecho real

Hace 25 minutos
Un nuevo invento puede desterrar al teclado tradicional.

Adiós al teclado tradicional: el invento que facilita la escritura con mayor comodidad

Hace 26 minutos
La inteligencia artificial incorpora filtros para evitar generar contenido especulativo o emocionalmente dañino.

Esto es lo que responde ChatGPT si le preguntás le fecha de tu muerte

Hace 26 minutos
Este jugador consiguió la histórica Premier League 2011-2012 con el City.

Jugó la Champions League y le mintió a su club sobre su lesión: se lastimó teniendo relaciones sexuales

Hace 26 minutos