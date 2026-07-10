Qué servicios funcionan este viernes 10 de julio en CABA El cronograma cubre todas las áreas esenciales para que sea posible organizar actividades durante este día no laborable. Por Agregar C5N en









Los servicios de emergencia, seguridad y recolección de residuos no registrarán interrupciones. Redes sociales

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó el cronograma de servicios públicos que rige durante el viernes 10 de julio, declarado día no laborable con fines turísticos. Ambas jornadas implican modificaciones en el funcionamiento de hospitales, transporte, oficinas públicas y espacios culturales.

Mientras algunas áreas esenciales mantienen guardias durante las 24 horas, buena parte de las dependencias públicas permanecerán cerradas y retomarán su actividad una vez finalizado el fin de semana largo. Entre los servicios que continúan operando con normalidad se encuentran la atención de emergencias, la recolección de residuos y los peajes.

Los servicios que funcionan en CABA este viernes 10 de julio En el sistema de salud, las guardias y áreas críticas de todos los hospitales públicos permanecerán activas durante las 24 horas en ambas jornadas. En cambio, los consultorios externos, los vacunatorios, los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSACs) y los Centros de Diagnóstico Porteños no abrirán sus puertas. El Registro Civil permanecerá cerrado, aunque funcionará una guardia exclusiva para defunciones entre las 8 y las 12. En los cementerios de Chacarita, Flores y Recoleta, así como en el Crematorio de la Ciudad, las inhumaciones y el ingreso de fallecidos se realizarán entre las 7.30 y las 14.

Las escuelas no tendrán actividad en ninguna de las dos jornadas. Tampoco abrirán la AGIP, la Dirección General de Rentas, las Sedes Comunales, la Dirección General de Infracciones ni el Registro de Licencias para Conducir de la sede Roca. En cuanto al transporte del subte, la Línea B, el viernes el servicio volverá a operar de 6 a 24 con la extensión habitual de esa línea. El sistema Ecobici continuará disponible mediante pases intensivos, recreativos y turísticos.

El trámite también se puede realizar a través de un cajero automático. Respecto al tránsito, el estacionamiento medido no tendrá vigencia durante el feriado y estará permitido estacionar sobre avenidas y calles donde habitualmente existe prohibición en días hábiles entre las 7 y las 21. Sí continuará prohibido estacionar durante las 24 horas en pasajes, corredores de Metrobús, calles de convivencia y espacios paralelos a las ciclovías. Los peajes funcionarán normalmente, con horario pico de fin de semana: de 11 a 15 hacia la Provincia y de 17 a 21 hacia el Centro. Las plantas de Verificación Técnica Vehicular (VTV) retomarán la atención el viernes.

En materia cultural, los museos, la Torre Monumental, el Planetario, la Casa de la Cultura, el Centro Cultural 25 de Mayo, la Usina del Arte y el Teatro Colón permanecerán abiertos. El Ecoparque también atenderá al público. En cambio, el Complejo Teatral de Buenos Aires, el Centro Cultural San Martín y el Circuito de Espacios Culturales cerrarán. Las bibliotecas públicas permanecerán cerradas, con excepción de Reina Batata, Parque de la Estación, Ricardo Güiraldes y la Casa de la Lectura y Escritura, que sí atenderán al público.