Una realidad que duele: en 2025 se registró un femicidio cada 26 horas

Según el informe, la mayoría de los casos no salen en los medios, entonces no se contabilizan y no están en los registros oficiales: "Son víctimas de violencia doméstica y de género que son perpetrados por personas de su entorno. El 60% de nuestro relevamiento son parejas o ex parejas: el peligro no está en la calle, el peligro está en sus hogares".