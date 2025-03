Detuvieron a Santiago de Love is Blind acusado de tentativa de femicidio tras la denuncia de Emily

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/fedeebongiorno/status/1897980045836104155&partner=&hide_thread=false Me confirma el abogado de Emily que acaban de DETENER a Santiago Martínez por los delitos de:



— Tentativa de femicidio

— Lesiones leves agravadas

— Privación ilegítima de la libertad agravada



En estas horas se le tomará indagatoria pic.twitter.com/PkcoiuDZ6z — fefe (@fedeebongiorno) March 7, 2025

Cabe destacar que Emily lo había denunciado y en Bondi Live contó todo en primera persona. Entre otras declaraciones, reveló que la privó de su libertad durante todo el fin de semana. Cabe destacar que la golpeó en la cara y le dejó moretones: "El sábado, veía como estrellitas. Me dolía la cara hasta ayer. Se lo decía y me decía 'no pasa nada amor, ya se te va a ir'. Me abrazaba y me pedía perdón".

Por último, contó que el domingo aprovechó el momento y se escapó a lo de su hermana, a quien le pudo explicar todo brevemente. “Me fui de mi casa con lo puesto y las llaves. Me escapé de mi casa, y con mucho miedo”.

Escándalo en Love is Blind: revelaron que Santiago Martínez no pasó el examen psicológico

Emily Ceco denunció a su expareja Santiago Martínez por violencia de género, a quien conoció en la edición local del reality show Love is Blind y con quien planificaba casarse en algunas semanas.

En ese contexto, se comenzó a poner el foco en la responsabilidad de la productora a cargo del programa emitido por Netflix en cuanto a la selección de los participantes. La joven fue consultada por Puro Show sobre este tema y le quitó responsabilidad a la producción del reality y a la plataforma de streaming.

Sin embargo, su madre no compartió esta decisión y se pronunció al respecto: "Ellos podrían haber evitado que Emily sufriera esta golpiza y el maltrato que padeció durante todo un año".

"Tengo entendido, por una fuente interna que no puedo nombrar, que Santiago no pasó el primer test psicológico. Es decir, ellos ya sabían que algo no estaba bien, que no era apto para el programa", añadió la mujer apuntando contra los responsables del reality.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a [email protected].