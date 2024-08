Una playera evitó una catástrofe en una estación de servicio de Santa Fe: "Fueron segundos de mucha tensión"

"Justo estaba cargando un auto y la camioneta no llegó a entrar. En ese momento se vieron las llamas y se hizo lo más rápido posible, entre los nervios. Fueron segundos de mucha tensión ", explicó Eunice Luna, la empleada de la gasolinera, en diálogo con C5N .

La joven actuó con mucho valor, ya que las otras personas presentes sintieron temor y decidieron refugiarse. Sin embargo, Luna tomó el matafuegos y controló las llamas: "De por sí un incendio genera miedo, más en un lugar como este, en el que hay combustible".

No fue una situación simple de resolver, ya que el siniestro aumentó debido a que el propietario de la camioneta abrió el capot: "Las llamas se generaron por un desperfecto. Por su desconocimiento, el dueño del auto levantó el capot, sin saber que al darle oxígeno se avivaría la llama. Para colmo, tenía un tubo de gas abajo, que yo no lo sabía en ese momento, pero no pasó nada por suerte".

El pasado de la playera como bombera

Luna reaccionó con rapidez y precisión, lo que impidió una explosión en la estación de servicio en la localidad santafesina, ubicada a 243 kilómetros de la capital provincial. El gran accionar de la mujer se debió a que fue bombera en el pasado.

"Durante siete años hice servicio hasta 2019, pero tuve que dejar porque fui mamá. Eso más el trabajo hicieron que me haya alejado de ser bombera", explicó en el móvil de De Una en Cañada de Gómez.