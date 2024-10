Una peruana visitó Argentina e hizo un particular elogio que llamó la atención de varios: "Me encanta".

TikTok es una red social que diariamente comparte todo tipo de videos que usuarios crean para sus seguidores, los cuales se hacen virales rápidamente y recorren el mundo del internet en solo segundos. De esta forma es como llego a las redes un video de Sant An, una joven peruana que suele mostrar diferentes elementos y situaciones que le llaman la atención de Argentina, ya que reside en el país hace un tiempo.

En primer lugar, la joven destacó la excelente señalización de las paradas de colectivo, donde cada una está claramente identificada con el número de las líneas y sus recorridos. Entre sus dichos dijo: “Los buses no tienen nombre, tienen números. Lo ordenado que es todo, me encanta”. Además, mencionó un detalle adicional que le llamó la atención: la presencia de mapas en las paradas de Metrobús que ayudan a los usuarios a ubicarse fácilmente.

La TikToker aclaró en la descripción del video que todavía no había mostrado la red de subte, la cual considera un poco más complicada pero eficiente.

El video ya cuenta con más de 114 mil reproducciones y más de 8 mil “me gusta”, y a pesar de las diferencias en las experiencias de los usuarios, la residente peruana logró poner en discusión una temática recurrente en la vida cotidiana de los argentinos: la calidad y eficiencia del transporte público.

Las respuestas a la peruana que se hizo viral

A pesar del entusiasmo de la joven por el sistema de transporte público de Buenos Aires, los compatriotas no reaccionaron de la misma manera y no compartieron la misma opinión.

Algunos usuarios señalaron diferencias en la infraestructura con otras zonas del país. Entre otras respuestas las que más llamaron la atención fueron las siguientes: “Corrección: ciudad de Buenos Aires es así, andá a esperar un colectivo en zona sur,” mencionó uno de ellos.

Otra usuaria destacó que este nivel de eficacia no es común fuera de la capital: “A mí también me gusta cómo funciona el transporte público en la Capital. Nada que ver con el interior.” También hubo bromas con esta diferencia: “Solo en CABA, en Provincia tenés que mirar todos los árboles a ver si hay un cartel de parada o adivinar dónde para porque a veces no hay nada”.