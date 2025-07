Una mujer de 34 años murió mientras entrenaba en un gimnasio en Mar del Plata

Los primeros informes sugieren que la mujer sufrió un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, la causa exacta de su deceso aún no fue confirmada y se espera que se determine con precisión tras la autopsia correspondiente. El fiscal Alejandro Pellegrinelli está a cargo de la investigación, que ha sido caratulada como "averiguación causales de muerte".

La noticia generó una profunda tristeza, especialmente entre sus allegados. Una amiga que se encontraba entrenando con Ábalos en el momento del colapso expresó su dolor y conmoción a través de una publicación en Facebook.

"Amiga de mi corazón, no puedo creer que me dejaste sola. Pensé que me estabas jodiendo, que te estabas por desmayar. Estábamos re bien haciendo gimnasia, mi loca. No pude hacer nada para ayudarte, pero me quedo con todas las cosas lindas que compartimos. Me dejaste un dolor tan grande, perdón amiga, no pude ayudarte", escribió.