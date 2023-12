Una joven es furor por su insólito método para evitar gastar demás con la tarjeta de crédito

image.png

"Mi amiga me dice mira lo que hice y yo ayyy que bueno hiciste hielo para el fernet!!", comienza su historia, pero eso no es todo sino que sorprende con el giro de los hechos, ya que adjunta la foto de un recipiente con un bloque de hielo dentro.

"Bueno no. Literalmente congelo su tarjeta de crédito para NO USARLA(!!!)", sentenció @ialions, en el fondo del hielo se puede observar un rectángulo de otro color, lo que sería la tarjeta de crédito. El tweet no tardó en volverse viral, tiene 2 mil citas y 48 mil "me gusta".

Lo que generó revuelo y que varias cuentas de la misma red le respondieran cosas como: "Patrañas las chicas lindas sabemos los números de memoria"; "Yo veo un inodoro miniatura"; "Yo una vez la rompí pero le había sacado foto y la usaba virtual"; "Yo hago lo mismo pero la billetera virtual arruina todo", entre otros.