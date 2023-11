Una joven brasileña contó qué cosas le dan miedo de Argentina que en su país no pasan y sorprendió a todos

El video se compartió a través del usuario @sol_yobr en la plataforma china . “Hoy voy a contar unas de las cosas que más me asustan de acá y no son los bandidos”, dijo. Luego, explicó que este panorama es diferente a lo que pasa en su país de origen.

“¿Qué le pasa a los colectivos argentinos? O sea, ¿Por qué manejan así?”, preguntó preocupada. La joven manifestó que los conductores de los grandes y masivos vehículos “piensan que están en una película de Rápidos y Furiosos” debido a las maniobras que hacen.

“Manejan mal, pero al mismo tiempo bien porque no chocan”, aseguró. También resaltó que los choferes con tal de “llegar al punto” y cumplir con su jornada laboral, no piensan en las personas que viajan junto a él y así declaró: “Es un evento traumático porque no sabés de dónde agarrarte. Si estás en la silla volás igual, no le importa al conductor si hay embarazadas, niños o gente grande”, expresó.

Para concluir, resaltó que no sucede lo mismo en otros lugares del país como La Plata o Bariloche. “Un servicio muy distinto, no les importa, un evento canónico”, finalizó para darle cierre al posteo que tuvo miles de reproducciones y más de 2000 ‘me gusta’. En los comentarios algunos se expresaron en desacuerdo con la joven y otros coincidieron con su postura.

“No es que no choquen por manejar bien, es que los conductores los esquivamos”, escribió un usuario. “El tema es que en la empresa de colectivo le ponen horarios al recorrido, si tardan 5, 10 o 15 minutos los pueden sancionar”, opinó otro follower, “Yo estuve en Brasil, viaje en colectivo y no sabía de donde agarrarme, parece que están en una carrera, no sé de qué se sorprende esta chica”, aportó un seguidor indignado.