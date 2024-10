Una estadounidense recomendó los mejores 5 lugares para visitar en Argentina.

En el video comienza por el quinto puesto, y la joven eligió a Córdoba, describiéndola como una provincia "no tan conocida por los turistas, pero que vale la pena si te gustan las montañas y las villas con influencias alemanas". El cuarto lugar fue para Jujuy, que destacó por sus "impresionantes desiertos, salares y montañas rojas", agregando que los visitantes deberían prepararse para ver "llamas".

En el tercer puesto, aunque no es una provincia, seleccionó a El Chaltén, señalándolo como la "capital del trekking en Argentina", y recomendó subir a la "Laguna de los Tres" al menos una vez en la vida.

El segundo lugar fue para Mendoza, conocida como la Tierra del Sol y el Buen Vino. La influencer confesó que Mendoza se robó su corazón y mencionó haber estado allí seis veces.

Finalmente, el primer lugar en su lista lo ocupó Villa La Angostura, a la que describió como el mejor pueblo de "montañas del mundo", mencionando sus "impresionantes lagos color turquesa, montañas verdes y hermosas tiendas".

