 Una española fue a un supermercado de Argentina y se decepcionó porque faltaba un producto: cuál era.

La mujer se sorprendió cuando recorrió una sección específica del super y no encontró lo que buscaba. El video viral.

Entre los diferentes tipos de contenidos que se suben a las redes, se encuentran una gran cantidad de publicaciones que tienen que ver con las diferencias culturales entre nuestro país y otros. Este es el caso de una usuaria española de TikTok que se mudó recientemente a Buenos Aires y se llevó una gran sorpresa al visitar un supermercado y no encontrar un producto.

En su cuenta @lola.mazi, la joven mostró su reacción al explorar la sección de lácteos, específicamente en los yogures, un producto que en su país tiene algunas diferencias en cuanto a presentación y sabores. En el video comienza diciendo: “Recién me mudé a Argentina, soy de España, y me preguntaba qué sería lo que más me chocaría del país o de los cambios de un país a otro, y ya lo descubrí: ¡los yogures!”.