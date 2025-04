Una entrevista inédita al papa Francisco revela detalles sobre su salud mental, sus miedos y sus rutinas

En el principio, Francisco recordó como vivió el cónclave de 2013, cuando los cardenales eligieron al sucesor del papa Benedicto XVI: " Me di cuenta que algo pasaba después de las dos primeras reuniones, en el almuerzo, porque algunos vinieron a hablarme y me preguntaban cosas. Pero dormí la siesta lo mejor. Rezaba el rosario tranquilo. Una paz".

La entrevista fue realizada por el periodista Nelson Castro en el 2019 y, autorizada por el papa Francisco, para que la publique tras su muerte. El sumo pontífice recordó que terminada la tercera votación de los cardenales a la tarde "ya era evidente que podía pasar, el que tenía al lado, que era el cardenal Hummes, me dijo: ‘No te preocupes, el Espíritu Santo actúa así‘. Y apenas salí aplaudían, y cuando se llega a los dos tercios aplauden".

En un momento, cuando el escrutinio seguía, Hummes se le volvió acercar a Francisco, lo besó y le dijo"‘No te olvides de los pobres’. Y ahí me quedé pensando y me vino “San Francisco”, el nombre", de esta manera Jorge Mario Bergoglio eligió su nombre.

En la entrevista, Francisco explicó que sus rutinas eran tranquilas: "A eso de las 21 voy a la cama. Leo hasta las 22, apago la luz y a las 4 estoy levantado. Me levanto solo. Tengo el despertador, pero me despierto tres minutos antes de que suene. El cerebro tiene un reloj especial".

También reveló que durante seis meses fue a la psicóloga cuando vivía en Argentina durante el período de la dictadura militar. "Durante seis meses, cuando era provincial, que era un momento muy difícil porque estaba... era el tiempo de la dictadura y todo el problema de rescatar gente, bueno, todo eso que ya se sabe porque es público", comenzó su relato.

"Llevar gente escondida y eso... había cosas que no sabía manejar bien. Entonces fui a ver a una señora, una gran mujer. Era psiquiatra y me ayudaba con explicaciones, consejos, o sea, a hondazo limpio me ubicaba. Fueron seis meses que fueron muy muy... Me ayudó muchísimo... La Dra. Rubel. Una gran mujer", sentenció.

En ese momento de su vida fue de gran ayuda para poder "clarificarme ciertas cosas, ciertos miedos que me venían. Claro, imagínese, llevar escondido en el auto atrás a uno tapado con una frazada, y pasar tres controles de Campo de Mayo desde Buenos Aires hasta San Miguel... La tensión era difícil".