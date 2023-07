Una argentina le dio mate a sus compañeras en España y las reacciones divirtieron a todos

El video de la argentina que compartió mate con sus compañeras en España y fue viral

“Españolas probando el mate argentino por primera vez”, escribió en la descripción del video la tiktoker. La primera que probó el mate consideró que estaba caliente, y al volver a darle otro sorbo, dejó en claro que no le gustó para nada.

Luego fue el turno de otra mujer, que al agarrarlo comenzó a mover la bombilla. Al ver lo que estaba haciendo su compañera, la argentina le indicó que no había que hacer eso, recomendación que sorprendió a la española, que no entendía por qué no había que revolverlo.

En tercer lugar, otra mujer también dijo que no le gustó porque el agua estaba muy caliente. Pero la reacción más inesperada fue la de la cuarta española que lo probó. y dijo: "Me sabe a chili", el pimiento. La última en probarlo, por su parte, lo sintió similar al té.

“Nunca entendí por qué todos tocan la bombilla”, “no puedo más”, “¿sabés por qué no les gusta? Porque en la Argentina hay dos maneras de tomarlo: con dulce o amargo, pero el amargo es para los que ya tienen la costumbre”, “qué es esa sopa”, fueron algunos de los comentarios que recibió el video.