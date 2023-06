Una argentina consiguió algo particular en España y sorprendió a todos con el precio

Muchos jóvenes que parten hacia el exterior comparten sus experiencias en las redes sociales, y en ocasiones suelen contar cuáles son las diferencias entre el país que visitan y su tierra natal. Es el caso de Pía, una argentina que consiguió algo particular en España y sorprendió a todos con el precio .

El video tuvo una amplia repercusión, sobre todo porque el tema de la comunicación mientras se está en otro país, es algo fundamental.

El video viral de la argentina que compró un chip en España y sorprendió a todos

En el video que tituló como "Algo que me llamó mucho la atención de Europa" y se hizo viral, la joven argentina contó que compró un chip en una compañía de telecomunicaciones y al precisar el precio y la cantidad de gigas, dio su opinión al respecto.

“Me compré un chip en Orange en España a 10 euros por 60 gigas para todo el mes, lo que me llamó la atención", señaló, y consideró: "Es abuso la cantidad de gigas que te ofrecen". La viajera incluso dijo que se ofrecen hasta 200 o 250 gigas, y que no bajan de 50.

En este sentido, hizo una comparación con Argentina, y señaló: "Es tremendo, yo estoy acostumbrada que en Argentina tener 20 gigas ya es suficiente y es un montón. Acá 100 gigas, 200 gigas, 300 gigas, y encima por 10, 15 euros, o sea: creo que ni te conviene tener WiFi”.

El video generó todo tipo de comentarios de los usuarios que comenzaron a compartir sus experiencias con los chips en distintos países. “A mi en Cuba, me dan 3 gb y el plan no es nada barato”, escribió un usuario. “En Chile te dan 150 GB por $15 USD y además las redes sociales son liberadas y no consumen datos”, contó otro.

Un joven que también está en el viejo continente, coincidió con ella, ya que encontró un precio similar: “En Italia me dan 150 por 9 euros". Por otro lado, hubo quienes contaron la desventaja que existe en otros países: “En Venezuela me daban 500MB”.

Finalmente, un usuario explicó por qué podría suceder esto en Europa: “Es que no hay WiFi en la calle y de esa forma te manejas tranqui por dónde quieras”.