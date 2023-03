Una adolescente denunció que la violaron en una fiesta de 15 en Miramar

Gabriela, madre de la víctima, aseguró en diálogo con C5N, que "ella estaba en shock" y que al hacerse presente en el lugar pudo ver a su hija "en condiciones que no son normales, no podia hablar ni mantenerse parada".

"Yo siempre le inculque a ella que, si algún día alguien la tocaba a ella yo prendo fuego todo. Le tuve que preguntar a sus amigos para que me digan que pasó, y no sabian responderme, porque no dejan de ser criaturas", agregó.

Para luego dar detalles sobre que le contó la menor: "Mami, este pibe morochito de Mar del Plata, Alex, me violó sobre los pastizales". Ante este panorama, Gabriela decidió dirigirse hacia el destacamento policial para radicar la denuncia y pedir una ambulancia.

Por su parte, desde el Club Amigos Unidos dieron a conocer un comunicado poniendose a disposición de la familia por el “muy lamentable hecho de gravedad” y solicitó que aquellos testigos que tengan mayor información, se acerquen a declarar. “Vamos a seguir en contacto con la familia”, aseguraron.

Señales de alerta en casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

El relato de la chica o chico.

Lesiones físicas en zona genital.

Embarazo o infecciones de transmisión sexual (especialmente en menores de 13 años).

Conocimientos sobre la sexualidad que no se condicen con su edad.

Juegos sexuales inapropiados.

Retraimiento.

Problemas con el control de esfínteres.

Depresión.

Qué hacer ante un caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

En caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, comunicarse telefónicamente con el 137 o el 102. Son líneas nacionales y gratuitas que brindan contención, asistencia y acompañamiento. También es posible consultar por WhatsApp al 11 3133 1000.