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6 de julio de 2026 Inicio

La Federación Francesa de Fútbol denunció a una senadora paraguaya por insultos racistas contra Kylian Mbappé

El organismo acudió a la justicia penal tras los ataques xenófobos que sufrió el capitán del seleccionado galo en las plataformas digitales por parte de la legisladora Celeste Amarilla.

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Kylian Mbappé

Kylian Mbappé, capitán y goleador de Francia.

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La Federación Francesa de Fútbol (FFF) formalizó una denuncia penal ante la fiscalía de ese país contra la senadora paraguaya Celeste Amarilla. La acción legal responde a los ataques de tinte racista que la legisladora emitió en sus redes sociales contra el delantero Kylian Mbappé, tras la reciente eliminación del seleccionado sudamericano frente al combinado galo en el marco de la cita mundialista.

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La FFF calificó las expresiones de la congresista como "aberrantes e inaceptables" a través de un comunicado de prensa. La entidad francesa afirmó: "Los comentarios racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla dirigidos a Kylian Mbappé son totalmente aberrantes e inaceptables. ¿Cómo se puede sostener un discurso de este tipo? Estos comentarios son delictivos y condenables. Deben ser perseguidos aquí como en cualquier otro lugar. La FFF presenta una denuncia ante el parquet con el fin de iniciar acciones judiciales".

El organismo ratificó su compromiso en la lucha contra la discriminación y manifestó un respaldo absoluto hacia el plantel afectado. El manifiesto de la federación aseguró: "La Federación brinda su total apoyo a su capitán, a sus jugadores y, de manera más general, a todas las víctimas de tales comentarios odiosos".

El conflicto deportivo y diplomático comenzó luego de la victoria 1-0 de Francia sobre Paraguay. La controversia estalló en los canales virtuales debido a un cruce sobre el campo de juego, donde el atacante del Real Madrid evitó el saludo protocolar del arquero albirrojo Orlando Gill al término del encuentro.

Ante este episodio, la senadora paraguaya publicó comentarios agresivos en la red social X en respuesta a un medio de comunicación. Amarilla escribió: "Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el senado y no pasa nada !!!".

Las agresiones de la legisladora provocaron una réplica inmediata por parte del propio futbolista afectado. Mbappé catalogó a la parlamentaria como una "mujer despreciable e indigna de su cargo", una fuerte disputa institucional que derivó en la posterior intervención de los asesores legales de la federación europea.

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