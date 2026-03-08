8 de marzo de 2026 Inicio
Un preso murió al caer desde un tercer piso durante un intento de fuga

Juan Marcelo Tejada, de 35 años, perdió la vida al intentar escapar del Hospital Central de Mendoza junto a otro interno que fue recapturado por la policía.

Uno de los reclusos no resistió la maniobra y sufrió graves heridas tras el impacto contra el suelo.

Un recluso falleció este domingo a la madrugada en Mendoza tras caer al vacío desde el tercer piso del Hospital Central. El hecho ocurrió durante un intento de escape que involucró a dos internos alojados en el pabellón judicial del nosocomio.

Los involucrados, Juan Marcelo Tejada y Sebastián Leonel Rodríguez, forzaron un barrote de la ventana de su habitación. Luego, utilizaron una sábana para descender hacia la calle Garibaldi desde una altura superior a los diez metros.

Tejada, de 35 años, no resistió la maniobra y sufrió graves heridas tras el impacto contra el suelo. El personal médico le brindó asistencia inmediata, pero el hombre perdió la vida poco después a causa de un infarto agudo de miocardio provocado por el golpe.

El segundo detenido, de 26 años, completó el descenso y permaneció en las cercanías del edificio. Efectivos policiales lo interceptaron mientras caminaba "en actitud sospechosa" y, tras su identificación, procedieron a su traslado al Complejo Penitenciario Almafuerte.

La fiscal Andrea Lazo tomó intervención en la causa para esclarecer los detalles del suceso. Las pruebas preliminares sugieren que el deceso de Tejada se produjo sin la participación de terceros, por lo que esa parte del expediente se encamina al archivo.

La Justicia mantiene abierta la investigación para determinar la responsabilidad de los funcionarios encargados de la vigilancia. El Ministerio Público busca establecer por qué los presos quedaron solos y cómo lograron romper la seguridad del recinto sin detección previa.

