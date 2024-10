Un joven reveló cómo ven los españoles a los argentinos y su comentario se hizo viral

En esa conversación surgieron dos posturas muy distintas. "Vosotros los argentinos sois tan majos, sois extrovertidos, sois amigueros, sois gente guay con la que a uno le apetece ir por unas cañas. Los argentinos sois la leche", aseguró uno de sus amigos. "Y yo lo miraba tipo: sí, la verdad que sí", reconoció Guija.

Sin embargo, otra de sus amigas interrumpió la charla con una perspectiva diferente: "Pero espera, porque a la vez sois insoportables. Los argentinos son creidísimos, súper pedantes, soberbios, no paráis de hablar y gritar todo el rato, os liáis con todas las tías. Como un hermano pequeño al que quieres, pero de pronto le darías un par de hostias", sostuvo.

El tiktoker se lo tomó con humor. "¿Me estás insultando, nos vamos a las manos? ¿O me estás diciendo algo lindo, me estás halagando? No termino de comprender. Paré un segundo y dije: no te enrosques, no vale la pena. Agarré y les dije: 'Los campeones del mundo somos como se nos cantan los huevos'", concluyó.

El video del joven que dijo cómo ven los españoles a los argentinos