Un joven que vive en Italia hizo una llamativa comparación con Argentina: "Este sistema laboral es...".

Cada vez son más los argentinos que comparten sus experiencias vividas en el extranjero, mostrando las diferencias que existen entre un país y otro. Pero, por otro lado, no siempre son buenas vivencias, ya que en esta oportunidad un joven compartió lo malo de trabajar en otro país.

En el video que rápidamente se viralizó en las redes, se puede leer como título “atención al sistema laboral”, y comienza su relato diciendo: “Les quiero contar una anécdota de los otros días que estuve hablando con una chica peruana ahí en donde trabajo yo”. La joven que eligió mudarse de país para encontrar mejores oportunidades de vida le comentó que había trabajado en dos empleos diferentes y “no le pagaron en ninguno de esos”.

El video de el joven se difundió rápidamente y ya tiene más de 45 mil reproducciones. Además, muchos usuarios aprovecharon para dejar sus testimonios y experiencias similares en los comentarios, reflejando una realidad compartida por muchos inmigrantes enfrentados a la precariedad laboral.

LAURI GONZALEZ -TIKTOK LAURI GONZALEZ -TIKTOK

Qué dijo el joven argentino sobre el sistema laboral en Italia

A partir de esta historia, el compatriota comenzó a advertir a todos aquellos que planean emigrar en busca de nuevas oportunidades a Europa diciendo: “Ojo si te venís para estos lados, porque realmente el sistema laboral es peor que en la Argentina”, expresó. Según lo que contó, esta mujer había firmado un contrato por un mes, pero al terminar el periodo en su segundo trabajo, no solo no le renovaron el contrato, sino que tampoco le pagaron lo que le correspondía.

La indignación de Lauri fue evidente al contar lo sucedido: “Mi reacción a esto fue ¿Cómo no haces nada? Con el tiempo no hay que jugar y la gente eso no lo tiene en cuenta”, sostuvo indignado. Este tipo de situaciones son altamente frustrantes para quienes emigran con la esperanza de encontrar mejores condiciones laborales y terminan enfrentándose a incumplimientos y explotación. Con esto, finalizó acotando que es crucial hacer todo lo posible para protegerse y evitar ser engañados.