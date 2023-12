Un joven argentino reveló un secreto sobre la vida en Londres: "Contaminación..."

aeropuertolondres.png

El video viral del joven argentino que reveló la realidad de las localidades de Londres cercanas al aeropuerto

Nacho, que cuenta con 32 mil seguidores en su usuario @soynachozeta reveló que las gigantes aeronave pasan cada minuto por la zona residencial aledaña a la terminal aérea. A su vez, aclaró que las personas optan por vivir en este sector de la capital inglesa porque los costos son menores a raíz del ruido.

El clip acompañado con la leyenda: "AVIONES en los TECHOS de las CASAS" explica cómo el ruido de los aviones implica tanto contaminación residual como sonora ya que el ruido de los enormes aeroplanos alcanza los 80, 90 decibeles. “Es como si estuviese pasando un tren de un metro todo el tiempo", relata en el descriptivo clip.

En otro momento del posteo, el joven charló con un residente quien expresó preocupado cómo es vivir así. “Vivo acá hace más de 10 años. Hay ruido todo el tiempo. A veces es inaguantable”, dijo el hombre.

La publicación que se viralizó en TikTok, consiguió más de 2,6 millones de visualizaciones y obtuvo más de 129 mil me gusta. Entre los más de 1400 comentarios de sus seguidores, se destacan “El aeropuerto de Heathrow estaba antes que esas casas", "No me importa el ruido lo que no me dejaría dormir es el terror a que se me caiga uno encima", "Igual ese tipo de ruidos daña la audición, y uno para que sirve si queda sordo", "Lo peor es que como hay mucha niebla y no se ve nada, los aviones aterrizan con el piloto automático, "Saldría todas las mañanas a tomarme el café viendo esas bellezas, "Ni de broma, acabaría con mi salud, el mínimo ruido no deja dormir". ‍