Un joven argentino contó qué le llamó la atención de vivir en un edificio de Australia y su revelación fue viral

El video del argentino que contó cómo es vivir en un edificio de Australia y sorprendió a todos

El video del argentino comienza con una recorrida por el interior del edificio, donde se puede ver un estante dedicado exclusivamente para calzado frente a las puertas de los departamentos. Sorprendido, el joven dice: “Literalmente tienen afuera del departamento todas las zapatillas, zapatos, calzado y botas de trabajo”.

Esta costumbre que expresa confianza entre los vecinos, al parecer, por la baja delincuencia, dejó atónito a Joaquín, quien no pudo evitar hacer una comparación con Argentina. En este sentido, bromeó: “Sería muy aburrido ser ladrón en Australia. Es muy fácil”.

El video consiguió más de 22 mil reproducciones en TikTok. “Jaaaaa igual que acá. La verdad vi eso y me dio risa”, “Acá no podrían durar más de media hora en mi puerta”, “Acá en mi edificio para la pandemia, dejábamos afuera todos los zapatos en fila, las camperas también, para no entrar con virus”, “En España en 20 minutos no queda ni la alfombra”, “En Argentina te roban todo, y no sólo eso, se llevan hasta las ganas de vivir”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la red social.