Un influencer preguntó cuáles son las mejores tortas en Argentina y las respuestas generaron un sabroso debate

El Tik Toker suele hacer entrevistas de diversa índole en las calles porteñas, dando a conocer a través de clips, los puntos de vista de las personas. En el texto descriptivo del posteo se puede leer: “¿CUÁL ES LA MEJOR #TORTA?. Una torta (conocida en muchos países como pastel) es una masa de harina, con otros ingredientes, de forma redonda, que se cuece a fuego lento. Hoy salí a la calle a preguntar cuál de todas las tortas populares en nuestro país es la mejor. Les dejo el video con respuestas para todos los gustos, y ahora les pregunto a ustedes: ¿Cuál creen que es la mejor torta?. ¡Dejenla en los comentarios!”.

tortas

El video viral donde un argentino pregunta cuáles son las mejores tortas del país

El video se publicó bajo el usuario @guidocone en la app de entretenimiento en línea. El clip inició con la deliciosa pregunta: “Para vos ¿Cuál es la mejor torta?”. La mayoría dijo que, sin dudarlo, la chocotorta es su opción favorita.

Luego, en segundo lugar ganó lugar el Lemon pie. También, formaron parte del debate la Balcarce, la tarta de ricota, de manzana, el cheesecake de maracuyá y la selva negra.

Las tortas de coco y dulce de leche, de frutos rojos y la de rogel también fueron protagonistas del ranking gastronómico. “En mi opinión la mejor es la helada”, agregó un muchacho. “Me gusta la que tiene esa combinación de chocolate, frutilla, dulce de leche y crema”, expresó otro fanático del team dulce. “La lemon pie y más cuando es limón de casa, sale muy rico”, dijo un dulcero menos empalagoso.

El video superó las 320 mil reproducciones y los 34 mil "me gusta". Además, la gente no dudó en comentar sobre el azucarado intercambio: “La que dijo Balcarce entendió todo”, “La chocotorta no es una torta. Para mí, la selva negra o la Balcarce sí”, "La carrot cake es riquísima, "Banco mucho la simpleza de la torta de manzana", "Son todos unos burros, la mejor es la tres leches por lejos", "La común que hacían las abuelas con biscochuelo común casero y le ponían dulce de leche y durazno pero sutil", "Somos yo y la rogel contra el mundo", "Pero algunas son tartas, no tortas", fueron algunos de los pareceres.