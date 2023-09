Un hombre tuvo 96 hijos gracias a la donación de esperma y ahora quiere conocerlos a todos

Doce años después del proceso, Dylan comenzó a querer acercarse a ellos, por eso hizo una investigación para dar con sus 96 hijos, que dice tener. El joven hace tres años se divorció y renunció a su trabajo por lo que emprendió la búsqueda, con la iniciativa de una de las mujeres que se embarazó con el esperma de él.

donante_esperma

Así que combinando los escasos datos proporcionados por el banco de esperma, con el poder de las redes sociales, una de ellas logró dar con su rastro.

Luego de eso, la mujer le pidió permiso para difundir su información personal. Tras ello, crearon un grupo de Facebook en donde invitaban a las familias que tuvieran hijos biológicos de Dylan a sumarse.

Hasta ahora, logró encontrar a 25 de ellos. Pero ahora Dylan espera dar con los 96. Muchos de los grupos familiares aceptaron sus visita, pero otros tantos le cerraron la puerta y prefieren no tener ningún vinculo con el hombre.

esperma estados unidos

"No quiero que mi hija sienta que puede llamarlo 'papá' o de cualquier manera. Él no es su padre. Punto. Si ella dijera eso frente a nosotros, diríamos directamente: 'Dylan no es tu papá. Él nunca será tu papá. No tienes un papá. Tienes un donante'", confesó de las madres de los chicos

Otras familias aceptan las visitas de Dylan, sin embargo con ciertas restricciones: "A medida que lo conocemos más, todos nos sentimos más cómodos. Pero mi sensación es que él se sentirá con más derechos, lo cual puede ser problemático. Necesitamos mantener suficientes muros para proteger a nuestros niños y a nuestra familia, como para que pueda entrar", aseguró otra de las madres.